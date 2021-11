O Consello Municipal de Cultura analizou todos os deseños presentados pola mocidade de Poio nunha nova edición do Concurso de Tarxetas de Nadal. Este ano a participación aumentou con respecto a 2020. Se daquela se fixeron entrega de 364, neste caso as propostas ascenderon a 426. Ademais de elixir aos cinco gañadores e gañadoras, os membros do xurado tamén procederon a seleccionar a tarxeta que será utilizada polo Concello de Poio para editar a súa felicitación institucional de Nadal. A vencedora foi a presentada por Aarón Castro Montes, veciño de Raxó. As outras tarxetas que obtiveron unha maior puntuación foron as de Brais González Carramal (San Salvador), Gabriela Rincón Mendy (Combarro) , Marta Da Silva Fernández (Samieira) e José Luís Salazar Dacosta (San Xoán), todos eles estudantes do IES Poio. Os e as seleccionadas recibirán un premio en metálico de 60 euros, ademais dun obsequio conmemorativo.