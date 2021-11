El gerente del CHOP descarta un trasvase de médicos desde Primaria a Urgencias porque “sería muy injusto”

El gerente del área sanitaria de Pontevedra y O Salnés, José Ramón Gómez Fernández, aseguró ayer que entiende “perfectamente” que los médicos de Urgencias “vivan la problemática de ausencia de profesionales” que no se puede cubrir.

Afirmó que “no sirve cualquier solución” a esta cuestión: “la dirección debe tener una visión más estratégica, más completa”.

“Sería muy injusto que si las Urgencias tienen cubierto el 85% de las plazas de sus profesionales que se retirasen para reforzar Atención Primaria. Pero lo contrario también, porque en Atención Primaria nosotros tenemos un 80% de la plantilla cubierta”, manifestó en declaraciones a la prensa tras la rueda de prensa sobre la entrega del premio Best in Class a la unidad de Hepatitis C del servicio de Digestivo del CHOP.

Reconoció que hay “graves problemas de cobertura en varios puntos y no es razonable que profesionales puedan prestar un servicio para solventar un problema en Urgencias y generar otro mucho mayor en Primaria”.

Aunque dijo entender el malestar de los médicos de los hospitales señaló que “es más importante la visión global de todo el sistema sanitario”.

Preocupación de los facultativos

En todo caso, las cifras que aportan, por ejemplo desde el sindicato médico CESM, son mucho más preocupantes, ya que aseguran que actualmente falta la quinta parte de la plantilla actual de Urgencias de Montecelo y el Provincial. “De los 41 facultativos y el coordinador que lo integran, un total de cuatro médicos se encuentran de baja por enfermedad, tres tienen reducción de noches y cuatro están con reducción del cincuenta por cien de jornada”

Advierten de que la situación tenderá a agravarse porque además, un médico está con prórroga por ser mayor de 65 años; dos médicos cumplen 65 años y tendrían que jubilarse o pedir prórroga; hay ocho facultativos mayores de 60 años y dos médicos son delegados sindicales, a los que hay que cubrir las horas que dedican a la defensa de los intereses de los trabajadores.

En este sentido, CESM exige a la Consellería de Sanidade que con “carácter inmediato” cubra al menos las cuatro bajas y la plaza que desde hace más de dos meses está sin médico alguno en el Hospital Provincial, porque de lo contrario iniciarán movilizaciones.

Homologación de títulos

Sobre la falta de médicos en general, el gerente del CHOP informó de que Galicia ha pedido en reiteradas ocasiones al Ministerio de Sanidad que en las oposiciones se puedan convocar todas las plazas, ya que la tasa de reposición no está al cien por cien, así como que se haga un esfuerzo extra en la agilización de homologación de títulos de aquellos profesionales formados fuera de la Unión Europa “porque son médicos ya con una especialidad, pero si no hay homologación de títulos no pueden ejercer en España”.

Por otro lado, manifestó que Galicia ha incrementado la acreditación de plazas para formar especialistas de Medicina de Familia y de Pediatría “y este año la convocatoria terminó el 2 de noviembre y hemos pedido otras 64 plazas para MIR”. “El primer tramo de formación saldrá dentro de cuatro años. Estamos poniendo las bases para que esta situación no dure de forma indefinida”, añadió.

“No hay camas cerradas”

Respecto el hecho de que, en plena actividad quirúrgica en el Complexo Hospitalario, se mantenga cerrada el área de Medicina Interna III en el Provincial, José Ramón Gómez Fernández afirmó que “no hay ninguna cama cerrada en un centro hospitalario”. “La cama no se deshace, no se pliega y no se retira. Las camas están disponibles. Cuando la gestión de la situación exige ocupar camas, esas camas se dotan del personal correspondiente y están funcionando”, matizó.

Al respecto recordó que desde que un médico decide el ingreso de un paciente y se llevan a cabo los preparativos para que se efectúe “pueden pasar unas horas como mínimo”. “Pero nosotros estamos en una situación de que esa presión de pendientes de ingreso es muchísimo menor que en otras etapas”, celebró.

El gerente quiso, además, reconocer la implicación “del cien por cien” de los trabajadores en los dos últimos años, pandemia incluida.