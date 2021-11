“Para mí las “Crónicas cancheras” son el fútbol como excusa para hablar de la vida”

El fútbol y el deporte como excusa para hablar de la vida es el eje central del último libro de Xabier Fortes (Pontevedra, 1966), “Crónicas cancheras”, una recopilación de artículos periodísticos en los que transmite su pasión por el balompié a través de relatos personales en los que mezcla con ironía ficción y realidad. El Museo será mañana, a las 19.30 horas, el escenario de un acto de presentación muy especial, ya que lo compartirá con su hermana Susana, que lanza su libro “Pontevedra. Tal como éramos”, en el que habla de sus vivencias en la Boa Vila.

–¿Cómo surgió este libro?

–Siempre me gustó escribir en una clave entre irónica y canalla sobre el fútbol, o el fútbol como excusa para charlar y contar cosas que te han pasado desde tus vivencias casi infantiles, o prenatales como diría Segurola, en torno al fútbol y al deporte en general, pero sobre todo el fútbol, que es el que más me apasiona. Pasado el tiempo, como tenía ya varios artículos escritos, algunos se habían publicado en prensa, en Faro de Vigo, Diario As, varios medios nacionales y locales, hice una selección de los que me parecían más interesantes y que podían tener un relato cronológico desde la infancia hasta la edad adulta y decidí juntarlos. Buscándole nombre, creo que el más acertado era “Crónicas cancheras” porque son relatos que surgen precisamente de una forma muy primitiva de entender el fútbol, alejada de los modos actuales que nada me gustan.

–¿Es algo así como el “Diario de un hincha”?

–Segurola lo define como el “metro patrón del hincha universal”, una frase que me gustó mucho y que llevé a las cubiertas del propio libro. En un prólogo muy elogioso define la diferencia entre hincha, que sería lo que soy yo, y troglodita, que es incapaz de admirar nada en el rival, pasando todo por el insulto, y yo creo que el hincha recurre más a la pasión, al respeto y también, en cierta medida, a la ironía, o por lo menos en mi caso.

–¿Comparte el lema “Odio eterno al fútbol moderno”?

–Me horroriza la brutalidad de ciertas bandas que pululan alrededor del fútbol, por la agresividad que generan me han provocado siempre muchísimo rechazo. Por fortuna, creo que en España estamos mejor que en otros países, en esto hemos avanzado. Y tampoco me gusta esa especie de ultramercantilización del fútbol que se ha generado en los últimos tiempos. El fútbol como negocio es innegable y es entendible, pero ya hemos llegado a unos niveles de sobreexplotación... aumento exponencial del número de partidos, de torneos, desapego de los valores del fútbol para hacer dinero, en alejar al futbolista de su relación con los medios para que tenga relación con los aficionados, hoy es prácticamente imposible entrevistar a un futbolista, tienes que pedir una instancia como si fueras a entrevistar al rey; los negocios que se ven en las salas de parqués, la entrada de dinero del Golfo para comprar clubs, que acaba con el sentimiento de pertenencia de un club a su ciudad y viceversa... Todo esto no me gusta nada.

–¿Cómo le transmite a sus hijos su pasión por el deporte a pesar de todo esto que cuenta?

–No hizo falta nada especial, porque me ven, soy muy pasional en todo lo que hago, no lo oculto, y saben de mi pasión por el Pontevedra, por el Teucro y por el Barça y lo copiaron y mimetizaron desde niños. Los dos pequeños pasaron por las categorías inferiores del Pontevedra. Dani está ahora estudiando en Madrid y juega al fútbol solo como hobby, que me parece maravilloso y realmente la esencia del fútbol; Mario, el pequeño, sigue jugando ahora en el equipo cadete de División de Honor del Pontevedra, esperemos que llegue a algo más que su padre (bromea), y Xabi, el mayor, lo ve con ese cariño hacia el fútbol que siempre ha tenido. Evidentemente, son todos socios del Pontevedra nada más nacer. Siempre traté de inculcarles un respeto por el fútbol y por el adversario y tomárselo todo con cierta distancia, no frustrarse mucho por las derrotas porque si no acaba siendo un motivo de disgusto y no es eso.

–Ahora que lo dice, ¿usted a dónde llegó?

–Nada, yo jugué un año en el equipo juvenil del Pontevedra, me pasé toda la temporada entrenando porque creo que no jugué ni un partido, con lo cual ya quedo bastante definido, y después en campos de tierra en Segunda y Tercera Regional en el Caroi, equipo entrañable entre las montañas que desgraciadamente ya ha desaparecido. Mi límite es ese y jugar en el equipo de la facultad. Pero siempre he disfrutado del fútbol, mi ilusión desde niño siempre fue ser futbolista, mi primera equipación fue curiosamente la del Celta, pero una vez mi abuela me dijo que el Pontevedra le había ganado siempre al Madrid, al Barça y al Celta y entonces mi vida cambió y me hice del Pontevedra con muy poquitos años.

–Habla mucho de su familia en el libro y mañana lo presenta con el de su hermana Susana, “Pontevedra. Tal como éramos”. Dice mucho de lo familiar que es.

–María y yo llevamos juntos desde el 88, imagínate el tiempo que ha pasado, nuestros niños… Los Fortes somos muy clan, tenemos la fortuna de que mis padres nos inculcaron siempre el placer por la lectura y salimos todos con ganas de contar y expresar nuestras vivencias. Para mí, las “Crónicas cancheras” son el fútbol como excusa para hablar de la vida. Susana también estaba con un relato muy pontevedrés, porque ella está en Valencia desde hace muchísimos años y tiene esa querencia, siente como una deuda con la ciudad; empezamos a hablar y se nos ocurrió presentarlo juntos, creo que va a ser una cosa bastante novedosa y me hace mucha ilusión compartirlo con ella y con amigos.

–La última pregunta es la más importante de todas: ¿El Pontevedra asciende este año?

–Sí. El Pontevedra va a ascender yo creo que en la promoción, no va a ser primero, pero va a recuperar a Rufo, va a tirar para arriba, no puede ser de otra manera, tiene que estar como mínimo en la Primera RFEF para luego dar el salto. El Pontevedra tiene que mentalizarse de que tiene que estar entre Segunda y Primera División y que sus aficionados y los pontevedreses sean tan ambiciosos como ya lo somos algunos. Me preocupa muchísimo más la situación del Teucro. Vamos a dar por descontado que va a descender, porque por la racha que lleva parece claro, pero no me preocupa tanto eso como asegurar que se mantenga la entidad, que también está en riesgo. Por eso me gustaría hacer un llamamiento a todos los que alguna vez han vibrado saltando en aquellas matinales de los domingos y vespertinas de los sábados en los años gloriosos del Teucro para que vuelvan a reunirse en torno al club y darle el apoyo que merece.

–Además de las crónicas, en el libro podemos encontrar fotos muy interesantes.

–Hay algunas de un torneo de ajedrez que ganamos haciendo un poco de trampas, pero como ya ha pasado mucho tiempo espero que esté prescrito el delito (bromea). Mi primera entrevista en televisión, que se la hice a Juan Domínguez en aquellos años maravillosos del Teucro que ahora parecen tan lejanos. De los artículos que más me gustan, y también a Segurola, aunque no lleva foto, es el de “Waterloo en el Bernabéu”, a mí me gusta mucho también uno con una foto que me llegó cuando murió Cruyff. Yo fui muy admirador desde niño, como jugador, cuando vino al Barça, cuando fue subcampeón del mundo con la selección holandesa en el mítico Mundial de Alemania del 74, y me llegó una foto de un grupo de chavales a la salida de un colegio posando antes de un partido con apenas 8 o 9 años y uno de ellos, el que tenía el balón en las manos, era Cruyff. Entonces escribí un artículo que se llamaba “Once niños y un balón” .

–A la foto de la portada le dedica un artículo entero.

–Es de hace unos años. Yo expurgaba los Diarios As Color, que salían los martes, en busca de un póster del Pontevedra de la temporada 71-72; ya empezaba la decadencia, pero aún estaba en Segunda peleando por volver a Primera. En el 75 aniversario del Pontevedra, el club me pidió que fuera el comisario de todos los actos. Entonces organicé una exposición magna yo creo que maravillosa, aunque esté mal que lo diga, en la Diputación con trofeos, fotos, recortes de prensa, prendas deportivas, conseguimos material que nos dejaron jugadores del “Hai que roelo!”, traje de calle, la camiseta de la selección española que vistió Neme, el único jugador del Pontevedra que fue internacional, pero me faltaba aquel póster que había buscado durante tanto tiempo. Al final lo encontré en un bar en la calle Joaquín Costa y me lo dejó Javi, su dueño. Después, en el As, hice un artículo con esa foto y el director, Alfredo Relaño, me regaló el póster original. La foto de la portada es en concreto en la Diputación el día de la inauguración posando con el póster y con los trofeos Luis Otero detrás. Ese capítulo lo titulé “El póster del As y Bárbara Rey”, porque por aquella época también andaba buscando uno de ella.