La adscripción de los terrenos de Ence al Puerto requerirá del visto bueno de al menos tres entes del Estado

“Si políticamente se quiere, jurídicamente es posible”. Esto es lo que transmitió ayer el presidente de la Autoridad Portuaria de Marín, José Benito Suárez Costa, sobre la posible adscripción de los terrenos que ocupa Ence al Puerto. Lo trasladó tanto a los medios como a los representantes de CC OO en la plantilla así como al presidente de Seforcel (Sociedad para el Empleo Forestal, Rural e Industrial de la Celulosa), Antonio Taboada que se reunieron con él para analizar esta posibilidad.

El presidente de la Autoridad Portuaria les confirmó que llevará al próximo Consejo de Administración ordinario del Puerto, que tendrá lugar el jueves 25, la aprobación del inicio del expediente para solicitar la incorporación de dichos terrenos de dominio público marítimo terrestre (todo el complejo industrial, incluido el solar de la antigua Elnosa) al recinto portuario. Una propuesta que tiene todos los visos de salir adelante con el voto de la mayoría de los vocales, puesto que ya ocurrió lo mismo con los recursos contra la sentencia que anula la prórroga de concesión de la pastera.

El Puerto iniciará el expediente con el objetivo de buscar una salida para Ence y lo harán amparándose en el informe del Consello Consultivo de Galicia, tras el análisis realizado por los servicios jurídicos portuarios, para los que “no cabe duda” que el proceso es viable legalmente.

El Puerto pediría la asignación de esos terrenos y lo justificaría en base a la necesidad de expandirse y contar con una Zona de Actividades Logísticas (ZAL). La idea es que Ence pudiera seguir ahí por la importancia que tiene para la rada, pero Suárez Costa aseguró que la petición se realizará, “siga ahí Ence o no”, al entender que en cualquier caso sería positivo para ellos contar con el uso de esos terrenos.

De esta forma, el espacio que ahora ocupa Ence pasaría a estar bajo un régimen jurídico muy distinto al actual, dejando de estar regulado por la Ley de Costas para pasar a estarlo por la Ley de Puertos y Marina Mercante. La ocupación del terreno se regiría por una concesión como cualquier otra empresa instalada en el recinto portuario.

El gran problema, como también acabó reconociendo el propio Suárez Costa, es que la última decisión seguirá estando en manos del Estado, hasta ahora bastante reticente a explorar si quiera esta posibilidad. Al menos así lo transmitió el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán en las mesas de trabajo de Ence, aludiendo a los obstáculos legales de esta alternativa.

Suárez Costa reconoce que el expediente debería contar con al menos tres informes vinculantes (es decir, que la resolución no se debe apartar de sus conclusiones) emitidos por organismos del Gobierno Central: Evidentemente uno de ellos es Puertos del Estado (de quien depende la Autoridad Portuaria y a quien se enviará el expediente una vez completo), Costas (dependiente de Transición Ecológica y Medio Ambiente, departamento muy reacio a esta posibilidad) y Defensa.

Cambio de sensibilidad

Es por ello que tanto Suárez Costa como los trabajadores de Ence confían en que haya “un cambio de sensibilidad” en el Gobierno central hacia la situación de Ence, sobre todo en el marco del proceso de desmantelamiento de la industria que padece Galicia (citó el caso de A Mariña). De hecho, Antonio Taboada, de Seforcel, indicó que la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, parece que se “está mostrando más sensible con todo lo que está pasando en Galicia” con el desmantelamiento de la industria. “Es muy grave todo lo que está ocurriendo en A Mariña y aquí, por eso vamos a pensar que en algún momento la sensibilidad será distinta” respecto a la situación de Ence y que alguien “acabará cambiando de opinión”.

“Tenemos que defender que Ence siga ahí por el bien de esta institución”

Aunque el Puerto solicitará la adscripción de los terrenos que ocupa Ence para su utilización como Zona Logística Portuaria (ZAL), el presidente de la entidad no oculta que la Autoridad Portuaria aboga por que Ence pueda seguir en Lourizán “por lo que esa empresa significa para nosotros, tanto económicamente como a nivel de tráficos”. De hecho, Suárez Costa advirtió que la pérdida de las líneas regulares de barcos que atracan en el puerto para llevarse la pasta de papel de Ence también podría significar que el tejido productivo pontevedrés pudiera perder el abastecimiento de mercancías que esos buques aprovechan para traer a Pontevedra como es el caso de bovinas de chapas de acero. “Como responsables de la empresa (por el Puerto)”, dijo Suárez Costa, “vemos la necesidad y lo importante que es que Ence siga ahí, tenemos que defender eso por el bien de esta institución”. En cualquier caso, remarcó que, en el caso de que finalmente Ence no pudiera continuar en Lourizán, “esos terrenos estarían a disposición para el tema logístico”, señaló. “En cualquier situación que venga, a nosotros nos va a favorecer”, reiteró Suárez Costa. A su juicio, “ese terreno cumple todas las condiciones para no tener que estar diciéndole que no a todas las empresas que intentan instalarse” en Marín, dijo

“Zona estratégica”

Suárez Costa insistió en que esos terrenos están localizados en una “zona estratégica” al lado de una autovía y conectados con la línea de ferrocarril por lo que su potencial logístico sería inmenso. A modo de ejemplo, señaló las dificultades que tienen para almacenar “piezas de gran volumen” y considera que esa zona “serviría” como anexos para ello, en lugar de ocupar un espacio que “no permite desarrollar otras actividades”.

Ana Cedeira: “Lo que nos dijeron que era una ilegalidad, ahora es una posible solución, si hay voluntad política”

La presidenta del Comité de Empresa de Oficinas Centrales de Ence, Ana Cedeira, agradeció al presidente del Puerto que vaya a iniciar este expediente y también la información que proporcionó: “Esta noticia arroja un poquito de luz a todos los trabajadores”, dado que, tras la anulación de la prórroga de la concesión, se abre “una vía que se tachó de ilegalidad y resulta que es legal, una posible solución si hay voluntad política”. Antonio Taboada, de Seforcel, acusó al secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugó Morán, de “mentir” sobre la viabilidad legal de la adscripción de estos terrenos al Puerto en base al informe del Consello Consultivo de Galicia que dice que “es factible y legal”. “Mantengamos a Ence, iniciemos el procedimiento, busquemos combinaciones logísticas, recuperemos los terrenos de Elnosa y esa será la mejor solución para Pontevedra y Galicia”, dijo.