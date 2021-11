A longo da vindeira fin de semana, nos días 20 e 21 de novembro, terá lugar unha campaña de esterilización de gatos, impulsada polo colectivo “Castro, luego existo” e que conta coa colaboración do Concello de Poio, a través da Concellería de Medio Ambiente. Así o confirmou este martes o titular deste departamento, Xosé Luís Martínez, que explica que nestas datas os propietarios de gatos poderán realizar a esterilización das súas mascotas a un prezo reducido e máis económico. Ademais, no prezo tamén se inclúe o desprazamento e a captura, que será asumida pola propia asociación.

Garántese, asemade, que a intervención consistirá nunha incisión mínima, que non requirirá de post-operatorio. As persoas interesadas en tomar parte nesta iniciativa poden obter máis información e anotarse chamando ao número de teléfono 600231205.

Entre os descontos que se ofrecen figura, a maiores, a dotación de microchips, tanto para cans como para gatos, por 30 euros.

A colaboración do Concello de Poio neste iniciativa forma parte da folla de ruta activada pola Concellería de Medio Ambiente á hora de impulsar medidas que axuden a establecer un control das colonias de gatos existentes no municipio. “Xa vimos colaborando de xeito habitual con outros colectivos locais, como é o caso de Bigotes Felinos”, lembra Martínez Blanco, que destaca que este traballo conxunto permitiu xa ter controlados algúns focos, como o detectado hai uns meses en Río Tambre, na parroquia de San Salvador, ou en Combarro.

Na folla de ruta do departamento municipal tamén está actuar noutros lugares de Samieira, San Xoán ou Raxó. “Hai colonias que non son demasiado grandes, pero tamén temos localizadas outras nas que é preciso actuar no menor tempo posible”, explica o responsable de Medio Ambiente, que incide na importancia de concienciar á cidadanía de que aposten pola esterilización das súas mascotas, a fin de “evitar o descontrol das colonias”.

O edil do goberno local tamén quixo expresar o seu agradecemento ás persoas e colectivos que, de xeito altruísta, se implican directamente á hora de impulsar “estes coidados e actuacións, coas que colaboramos sempre que sexa necesario”.