“Acorda”, o documental sobre memoria histórica da Deputación, está a disposición do público na plataforma Filmin tras a súa proxección o luns no Cineuropa. A organización do festival seleccionouna como unha das 15 pezas ás que facer difusión en liña e poderá visualizarse ata o día 24. A emisión en Filmin xorde despois de que “Acorda” formase parte da sección oficial don festival Cineuropa.