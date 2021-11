El Servicio de Aparato Digestivo del Complejo Hospitalario Universitario de Pontevedra acaba de recibir por segundo año consecutivo el premio nacional Best in Class 2021 a la Mejor Unidad de Hepatitis C en Atención al Paciente. Estos premios, convocados anualmente por la publicación especializada Gaceta Médica junto a la Cátedra de Innovación y Gestión Sanitaria de la Universidad Rey Juan Carlos, tienen como principal objetivo reconocer públicamente a aquellos centros de salud que buscan la excelencia en la atención que brindan a sus pacientes. Las categorías que premian este año son el mejor Centro de Atención Primaria, el mejor hospital y los 37 mejores servicios y unidades de todo el país, tanto centros de salud públicos como privados.

El acto oficial de entrega de estos premios nacionales, que alcanza su decimosexta edición este año 2021, se ha celebrado este martes en una Gala Presencial en Santiago de Compostela que también se retransmitió en directo a través del canal Gaceta Médica en la plataforma Youtube.

La concesión de estos premios se basa principalmente en la puntuación obtenida por los candidatos con el Índice de Calidad de la Atención al Paciente (ICAP), que se establece a partir del análisis multivariable de los datos recogidos en los cuestionarios de autoevaluación cubiertos por hospitales y Atención Primaria y que Posteriormente, es evaluado por un comité de expertos.

Planificación de servicios desde 2015

Desde 2015, el Servicio de Aparato Digestivo del Complejo Hospitalario Universitario de Pontevedra lleva a cabo un plan orientado a que cualquier paciente tenga la oportunidad de curarse de la Hepatitis C de la forma más segura y rápida. Esta patología es un problema de salud pública muy grave, conocido como pandemia silenciosa, ya que no presenta síntomas hasta que se encuentra en una etapa muy avanzada. La hepatitis C afecta a más de 7 millones de personas en todo el mundo y hasta la llegada de nuevos tratamientos antivirales era la principal causa de cirrosis hepática, cáncer de hígado y trasplante de hígado. En concreto, España es reconocida por la OMS como el país más avanzado en eliminar la Hepatitis C antes del año 2024, solo por detrás de Islandia.

En este campo, el Servicio de Aparato Digestivo del Área de Salud de Pontevedra y Salnés ha consolidado desde 2015 un amplio abanico de medidas para que cualquier paciente tenga la oportunidad de curar la Hepatitis C.

Así, este Servicio ya cuenta con más de 1.150 pacientes tratados, de los cuales más del 98% ya están curados.

Reducción del número de pacientes con hepatitis C

Se estima que el número de pacientes con Hepatitis C no diagnosticados en el Área de Salud de Pontevedra y Salnés se ha reducido en un 90% en los últimos años. Esto es posible gracias a la apuesta del Servicio de Aparato Digestivo de invertir en herramientas de big data e Inteligencia Artificial del Sergas para mejorar la identificación de los pacientes con Hepatitis C y poder tratarlos en el menor tiempo posible. También destacan otras acciones puestas en marcha en los últimos cinco años, tales como: la creación de nuevos circuitos de identificación de casos y acceso rápido a tratamientos; la implantación pionera en Galicia del diagnóstico de Hepatitis C en una única muestra de sangre junto con el Servicio de Microbiología; el acceso a los ensayos clínicos y el uso de la Inteligencia Artificial en el marco del programa FOCUS Galicia.

Según el jefe del Servicio de Digestivo, Juan Turnes, “este reconocimiento no sería posible sin el apoyo de la Xerencia del Área Sanitaria de Pontevedra y O Salnés y si no tuviéramos un equipo multidisciplinar, formado por profesionales de Atención Primaria, Farmacia, Microbiología, Admisión, además de la colaboración explícita del Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur”.

Tanto los premios de este año como los del año pasado se enmarcan en una situación pandémica por el COVID-19 durante la cual el Servicio de Aparato Digestivo del Complejo Hospitalario Universitario de Pontevedra no ha dejado de investigar y tratar la Hepatitis C con un objetivo claro: la completa eliminación de este virus.

Otros servicios y procesos asistenciales elegidos finalistas

Otros servicios y procesos asistenciales del Complejo Hospitalario Universitario de Pontevedra que resultaron finalistas en los premios Best in Class 2021 son: la unidad de tratamiento del asma; el servicio de Anestesiología y Reanimación por su gestión asistencial en el campo de los pacientes quirúrgicos; el servicio de Aparato Digestivo por su atención a la patología digestiva; así como la candidatura a Mejor Centro de Atención Primaria y Mejor Hospital del Complejo Hospitalario Universitario de Pontevedra por ser uno de los mejores centros sanitarios de España en la gestión de demoras asistenciales, la seguridad clínica, las relaciones con asociaciones de pacientes, así como su compromiso y la reconocimientos de calidad, todo ello con la coordinación técnica de la Subdirección de Calidade del Área Sanitaria de Pontevedra y Salnés.