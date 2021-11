Médicos de Urgencias hospitalarias denuncian “abandono” por parte de la gerencia del área

Los médicos de los hospitales Montecelo y Provincial de Pontevedra denuncian “abandono” por parte de la gerencia del área sanitaria, una situación que les está poniendo al límite y que provoca serios problemas en la calidad asistencial a los pacientes. Consideran que se les está maltratando y exigen la contratación de los facultativos necesarios para cubrir todos los puestos de trabajo: por el momento cinco, cuatro de ellos por baja de enfermedad.

La situación en los últimos días con las urgencias hospitalarias desbordadas en Montecelo, tal y como publicó FARO, está pasando una seria factura a los médicos. Así se lo han hecho saber al conselleiro de Sanidade, al gerente del Sergas y al gerente del área sanitaria de Pontevedra y O Salnés en una carta enviada también a la prensa para que la opinión pública esté al tanto.

“A esta situación se ha llegado de manera progresiva gracias a la falta de gestión de recursos humanos por parte de la gerencia de Pontevedra, al no asumir, de manera aviesa y contumaz, sus responsabilidades, llegando a delegar en el propio Servicio la búsqueda de profesionales, recayendo sobre ellos no solo el trabajo asistencial, sino el encontrar facultativos que quiera venir a trabajar”, aseguran los médicos.

Reconocen que esa falta de facultativos a la que han referido tanto el gerente del área de Pontevedra como el conselleiro en numerosas ocasiones sí existe realmente, pero recuerdan que “todo lo que ha supuesto la pandemia, en cuanto a desgaste emocional y sobrecarga de trabajos de los profesionales ha hecho insoportable la presión asistencial”. En este sentido, subrayan que el servicio de Urgencias es una puerta de entrada al hospital “sin posibilidad de descanso, cierre o cambio de modalidad de consulta, como se hizo en otros servicios”.

El problema es que “lejos de mejorar la situación cuando las cifras de la pandemia han disminuido, la nueva normalidad en las Urgencias del CHOP es que la afluencia de pacientes se ha disparado”. A ello hay que sumar que el espacio físico en el caso del Hospital Montecelo es muy pequeño para el volumen de enfermos que llega, lo que provoca las habituales imágenes de pacientes en camillas en los pasillos de Urgencias.

“Se están empezando a vivir situaciones de sobre aforo en el servicio de Urgencias, tanto de familiares y acompañantes como de pacientes, muchos en las camillas sin posibilidad de ubicaciones con un mínimo de intimidad”, advierten.

“Todo ello acentuado por la crisis existente en Atención Primaria, lo que origina que muchos pacientes al no ser atendidos por sus médicos de cabecera acudan directamente al servicio de Urgencias con demandas no urgentes, pero que tampoco pueden ser demorables 15 días, como ocurre en algún centro de salud”, informan.

Los médicos entienden el esfuerzo del Sergas con la Atención Primaria, “pero esto no puede significar el abandono a su suerte de los profesionales del Servicio de Urgencias”. Denuncian contratos deficitarios, sin estabilidad y con ausencia de refuerzo de personal. Alertan también de qeu el síndrome del “quemado” afecta también al resto de personal: enfermería, auxiliares, celadores y administrativos.

Exigen como primera medida la cobertura de cuatro bajas por enfermedad en Montecelo y una plaza en el Provincial descubierta desde hace dos meses.

“No queremos llegar a tomar una decisión de conflicto, pero la situación es insostenible. En caso de que no se den soluciones a corto plazo, tomaremos medidas que, salvaguardando la asistencia sanitaria de la población, garanticen la salud laboral de los facultativos”, concluyen.

La dirección responde que no hay profesionales

El gerente del área sanitaria de Pontevedra y O Salnés, José Ramón Gómez Fernández, aseguró en declaraciones a la prensa sobre el malestar de los médicos de Urgencias que “tenemos un problema de limitación de profesionales, no hay disponibilidad”. Recordó que desde Galicia desde hace tiempo se ha pedido al Ministerio de Sanidad que se apruebe la especialidad de Urgencias: “mientras eso no ocurre, las Urgencias se están nutriendo de Medicina de Familia e incide en uno de los principales problemas de Atención Primaria: que no hay médicos en las listas de contratación”. “Es una gestión terriblemente complicada y los profesionales lo conocen. Es muy difícil sacar a un profesional de un sitio donde ya hay muy pocos. Hacer las coberturas en este período que nos toca vivir es sumamente difícil”, reconoció. “Yo entiendo que cada colectivo piense en su propia situación, pero una gerencia tiene que pensar en la situación de todos, de modo más estratégico. Damos las explicaciones siempre que se nos piden. Es difícil de comprender por parte de los profesionales de Urgencias, pero la visión tiene que ser la de conjunto”, matizó.