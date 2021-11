Como estaba previsto, el estado de salud del empresario Ángel Martínez Pérez, más conocido como "Lito", va a ser un condicionante muy a tener en cuenta en los juicios que tiene pendientes por supuesto fraude a la Hacienda Pública. La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra confirmó hoy que la vista oral prevista para el jueves contra el llamado "rey de las orquestas" en Galicia se ha suspendido tras presentar la defensa un informe forense conforme el acusado "no está en condiciones de asistir".

No es la primera vez que ocurre, y en el pasado ya se han producido otras suspensiones de las vistas orales contra el empresario por el estado de salud de Martínez Pérez. Su abogado, Carlos Seoane, incluso manifestó en varias ocasiones que su cliente no está en condiciones de afrontar un proceso de este tipo con todas las garantías y que su estado de salud afecta a su derecho a la defensa, debido a que padece una "patología neurológica degenerativa". Por el momento no se ha señalado una nueva fecha para retomar este juicio, el tercero al que se enfrenta "Lito" Martínez Pérez. Del primero resultó absuelto, anulándose además el registro en el que se obtuvo gran parte de la documentación del caso. Por el segundo, dos años y tres meses de cárcel por no declarar 326.374 euros correspondientes a los dos delitos por defraudar el IVA. Un fallo recurrido ante el Supremo, por lo que el empresario no tiene ninguna condena en firme todavía en su contra.

En este nuevo juicio, "Lito" se enfrenta a una petición de pena de hasta 35 años de cárcel por diez delitos fiscales entre 2009 y 2012, además de solicitar la devolución de 600.000 euros supuestamente defraudados y la imposición de multas de hasta casi 13 millones de euros.