El fin de la pandemia visibiliza los “debuts” de niños y jóvenes en la diabetes tipo 1

Para visibilizar esta enfermedad crónica, cuyo día mundial se celebró ayer 14 de noviembre, la Asociación de Nenas, Nenos e Xente Nova con Diabetes de Galicia, Anedia, salió a la calle. En Pontevedra se instaló una mesa en la Praza da Ferrería, para informar a las familias afectadas y a la población en general.

Charo Lafuente, portavoz de Anedia en Pontevedra, asegura que cada mes registran nuevas inscripciones en la asociación de niños que se estrenan en esta enfermedad, “sobre todo ahora después de la pandemia”. Actualmente cuentan con alrededor de 300 socios en toda Galicia.

“Son niños y adolescentes, que es cuando aparece la diabetes tipo 1, que es la que nosotros acogemos en Anedia”, aclara.

En la diabetes tipo 1 el tipo de alimentación no influye para que se produzca ese llamado “debut”. “De hecho hay niños que debutan con tan solo meses, un año, de ahí que no les haya dado tiempo a llevar una alimentación desfavorable que les pueda causar la diabetes”, informa Lafuente.

Realmente, a día de hoy, recalca la portavoz de Anedia, no se conocen las causas para que esta enfermedad se manifieste. “Puede ser genética, porque está demostrado que si hay padres o abuelos afectados, aumentan las posibilidades de que un niño debute en diabetes. Pero también hay otros casos sin antecedentes familiares”, resume.

En la diabetes 1 el páncreas deja de funcionar y no se sabe el motivo por el que deja de producir células beta, que son las que producen la insulina, una hormona que controla el nivel de glucosa (un tipo de azúcar) en la sangre.

En ese momento se produce ese estreno con la enfermedad, que es crónica, es decir, “para el resto de la vida”.

Una de las pocas “ventajas”, entiéndase esta definición en el contexto, es que esta enfermedad no es silenciosa y que se detecta muy rápidamente, por lo que no es posible que haya niños ni adolescentes sin diagnosticar, como puede ocurrir con otras dolencias.

“No hay menores sin diagnosticar porque los síntomas son muy evidentes. Puede ser que se tarde un par de semanas en detectar la enfermedad, pero no mucho más, porque ya el niño se encuentra mal”, apunta Charo Lafuente.

Aparecen el dolor de barriga, palidez, sudores con frecuencia, sed, ganas de orinar muy a menudo, mucha hambre y adelgazamiento inexplicable.

“Es imposible no verlo porque ya se quejan de dolor de barriga. Normalmente, con una visita al pediatra se obtiene el diagnóstico”, indica.

Anedia quiso salir ayer a la calle para visibilizar la enfermedad “porque todavía la diabetes tipo 1 no es muy conocida”. Sí lo es la tipo 2, que tienen las personas adultas por obesidad o por edad.

“La tipo 1 es una enfermedad más callada y la gente no quiere hablar de ella”, se lamenta la portavoz de Anedia.

En este tipo de diabetes es el propio afectado el que tiene que decidir qué tipo de insulina se debe administrar en cada momento y qué cantidad de hidratos de carbono debe comer, pesando la comida, así como qué ejercicio debe hacer y otras actividades.

Esto, obviamente, no lo puede controlar un niño hasta la adolescencia, de ahí que el papel de los padres u otros adultos sea fundamental para una buena salud.

Sensores para controlar la glucosa en sangre

La diabetes tipo 1 es una enfermedad de por vida. “A día de hoy no hay solución para esta enfermedad”, indica Charo Lafuente, portavoz de Anedia en Pontevedra, que añade que “solo hay ayudas tecnológicas”. Es el caso de los sensores de glucosa, de los que disponen casi todos los niños de Galicia. Se trata de un sensor que se coloca en el brazo y que se cambia cada 15 días. Este dispositivo mide la glucosa continuamente. La persona pasa el lector por delante del sensor y ya le informa. “En el teléfono móvil se puede consultar una gráfica en función de la cual se regula la insulina que se debe administrar o de la comida que se debe tomar para mantener la glucosa en sangre entre 90 o 150, que es la horquilla normal”, aclara.

Uno de los objetivos de Anedia es lograr que los niños y adolescentes afectados por la diabetes tipo 1 lleven una vida lo más normal posible, en la que la enfermedad, aunque presente, no condicione demasiado sus actividades tanto diarias como de ocio. “Lo que pretendemos desde la asociación es fomentar el deporte y la alimentación sana, así como actividades como excursiones, etc... Pero es algo que todas las personas en general deben hacer, no es extraordinario”, subraya Lafuente. “Los niños con diabetes deben contar hidratos de carbono en todas las comidas que van a tomar y pincharse insulina en función de ello y de las actividades que van a hacer”, concluye.