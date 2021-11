Las pistas de atletismo del CGTD acogieron ayer una prueba que ya forma parte del calendario anual en la ciudad: la Milla Solidaria Anedia, que alcanzó su octava edición con la participación de alrededor de 350 personas. La cita tuvo lugar en el marco del Día Mundial de la Diabetes, que se celebra hoy, y fue organizada por la Asociación de Nenas, Nenos e Xente Nova con Diabetes de Galicia (Anedia), con la colaboración de la Concellería de Deportes, el Club Atletismo Rías Baixas y la Federación Gallega de Atletismo. En la prueba tomaron parte deportistas de todas las edades, desde la categoría sub 10 hasta la absoluta, y hubo regalos para todos los participantes (camisetas y mochilas customizadas para la ocasión), así como premios para los tres primeros clasificados, consistentes en una medalla personalizada y un bidón de acero inoxidable que se entregaron al final de cada prueba.

La vocal de la asociación Charo Lafuente explicó que “coa organización desta Milla, en Anedia queremos que non existan causas de exclusión de ningunha actividade para os nenos e adolescentes con diabetes, e moito menos para as deportivas”. Tal y como apuntó, “este ano celebramos os 100 anos do descobremento da insulina, que permite que milleiros de persoas sobrevivan a esta enfermidade (hito que se ha reflejado en las camisetas que se distribuyeron entre los participantes)”. “Unha persoa con diabetes tipo 1 –añadió– pínchase alomenos 2.000 veces ao ano as súas doses de insulina. Este ano, o Día Mundial está adicado á accesibilidade de medios en diabetes, e en Anedia levamos anos loitando para que as persoas con esta enfermidade teñan acceso a medios e tecnoloxía, independentemente do lugar no que vivan”.

El concelleiro de Benestar Social, Marcos Rey, apuntó que esta Milla Solidaria sirve “para poñer a guinda a un programa de actividades de concienciación” sobre la diabetes, que incluyeron una charla el pasado jueves en la Casa das Campás y el despligue de una pancarta reivindicativa en el balcón de la Casa da Luz. Ayer se instaló una mesa informativa en la plaza de España, en colaboración con Asampo, y hoy estará en la plaza de A Ferrería, donde también está prevista la actuación del coro del IES A Xunqueira II a las 12.00 horas.