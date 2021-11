“La idea es ofrecer cosas nuevas a la gente y darles un poco de alegría”

– Ordenado sacerdote en 2012, ¿cuál ha sido su recorrido desde entonces?

– En Campo Lameiro llevo tres años. Venía de los concellos de Dodro y Rois, en A Coruña. El primer destino que tuve fue en A Estrada y Silleda: Dornelas, Loimil, Orazo, Agar, Riobó, Remesar, San Pedro y Santo Tomé de Ancorados.

– Sigue sorprendiendo ver sacerdotes jóvenes, ¿cómo surgió su vocación?

– En la familia había algún cura, pero mi vocación se generó viendo a aquellos sacerdotes de mi tierra. Desde niño siempre quise ayudar a los demás y mi familia siempre fue muy cristiana.

– ¿Cómo fueron los años de inicio?

– Sobre todo los afronté con mucha ilusión, Estuvieron muy marcados por la dispersión de población. Lo que pasa es que al ser yo también de aldea ya conozco la idiosincrasia de los lugares. Yo iba a todas las parroquias, donde me llamaban yo iba.

– Y sigue así...

– Muchas veces tienes que organizar a los vecinos y orientarlos en cuestiones diferentes. No es la primera vez que pasas el día sin comer. Todo el mundo necesita un apoyo en esta sociedad, por desgracia, en la que se perdió la dimensión más humana. Todo el mundo va a lo suyo con las prisas y casi no se paran. Es importante saber que en un momento difícil o complicado haya alguien para escuchar. Yo, por ejemplo, tengo feligreses que no vienen a misa, pero que vienen a charlar conmigo de sus cosas, sus problemas, durante horas. Lo importante es que la gente sepa que tienen un cura que no está contra ellos, sino que está con ellos. Quiero que sepan que si ellos sufren, yo sufro, que si ellos están contentos, yo también.

– Con lo que eso le supone a nivel personal...

– Muchas veces sacrifico a mi familia por esto, pero feliz.

– ¿Hay prejuicios con los párrocos jóvenes?

– En Orazo, A Estrada, ya levanté una fiesta, a la Virgen de la Esperanza que hacía 40 años que no se celebraba. Junté a la gente más joven, que no venía a misa, y les dije la idea. Con humor lo sacamos adelante, y eso que al final hizo un día muy feo.

– Y esa filosofía es la que sigue aplicando en Campo Lameiro, hace dos semanas con una gala solidaria por la Palma y hoy mismo con la celebración de la II Romaría Mercado Artesanal de San Martiño de Penalba...

– Es por el bien de Campo Lameiro y para que la gente tenga motivos para disfrutar de las cosas de aquí. La idea es ofrecer cosas nuevas y darles un poco de alegría. Campo Lameiro tiene cosas muy positivas y entre todos unidos podemos conseguir mucho. Somos una familia que tiene que estar siempre unida para salir adelante. El mal de unos tiene que afectarnos a todos y las alegrías también.

– Su juventud también se nota en el uso de las redes sociales e internet para visibilizar lo que ocurre en la parroquia.

– Sobre todo a raíz de la pandemia, especialmente para los niños y jóvenes, para animarlos. A veces hay que hacer cosas y autoinventarse.

– ¿Le preocupa la situación por la que pasa la Vicaría de Pontevedra, que necesita al menos 20 sacerdotes más?

– Me preocupa, porque veo que mis compañeros son mayores. Para ellos todo es más difícil. Son curas de 80 o 90 años que están aguantando una parroquia y que no se jubilan porque no va a haber uno nuevo. Tienen achaques y problemas de salud a veces grandes, pero siguen ahí.

– En todo caso la vocación no se puede forzar...

– Si supieran las grandes alegrías que da ser sacerdote, cuando das una palabra de consuelo, tranquilidad, sosiego... Es algo que no se paga. La felicidad no está en lo material, sino en entregarse a los demás. El problema en la falta de vocación es que nos encasillan.