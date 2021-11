El coreógrafo y bailarín canario Rafa Méndez, conocido por su participación como profesor en el programa de televisión de Cuatro “Fama, ¡a bailar!” y actual capitán en The Dance, de TVE, está este sábado en Pontevedra para impartir unos exclusivos workshops en el pabellón del Príncipe Felipe y en el local de la escuela Getting Jiggy Dance Studio. La clase magistral de Méndez cautivó a todos los participantes, incentivando su vocación por la danza y despertando su talento y ganas de trabajar duro. El concejal de Deportes de Pontevedra, Tino Fernández, agradeció al carismático bailarín "su entrega y cercanía con esta actividad, enmarcada dentro de un programa que se llama A vida é Movernos y que precisamente puso en marcha hace unos meses con los alumnos de la escuela Getting Jiggy, que coordina la bailarina y coreógrafa Verónica Aboy.