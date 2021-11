La Mancomunidade do Salnés puso ayer el broche final al IX Programa Integrado de Emprego, tras la formación de cien alumnos durante doce meses y la puesta en marcha de 27 cursos diferentes. Al acto de clausura del programa celebrado en el Real Club Náutico acudió el alcalde, Telmo Martín, junto al delegado en Pontevedra de la Xunta de Galicia, Luis López; la jefa territorial de Emprego, Marta Mariño; la presidenta de la Mancomunidade, Marta Giráldez; el gerente del organismo comarcal, Ramón Guinarte, y la coordinadora del programa, Begoña Veríssimo Alonso.

Una veintena de alumnos recogieron los diplomas de los cursos realizados, algunos hasta once, pero al acto no pudieron acudir los 100 porque sus ocupaciones laborales actuales se lo impidieron.

El alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, resaltó “o acerto” de la Mancomunidade do Salnés en la selección de los cursos en los que están representados todas las ramas del tejido empresarial de la comarca. “Son cursos que responden a necesidades reais, pero que contan ademáis cun plus de innovación o que fai que o alumnado poida chegar ao mercado laboral cunha gran competitividade profesional. Proba delo é a inserción laboral do 91% que obtivo e estou convencido que acadará o 100%”, explicó.

Un programa que es respaldado económicamente por la Consellería de Emprego e Igualdade con 250.000. López destacó que “o compromiso da Xunta coa creación de emprego é claro, visible e recoñecido, xa que temos en marcha accións que están a formar a 900 persoas no Salnés cun investimento de 3,6 millóns. A comarca comezou este difícil ano con 9.350 persoas sen emprego e, grazas ao traballo de todos e a forte aposta da Xunta con obradoiros, cursos AFD, este programa e moitas outras accións, xa rebaixamos a cifra por debaixo dos 7.000 ao peche do pasado mes de outubro”, incidió.

Finalmente, la presidenta de la Mancomunidade, Marta Giráldez, destacó el trabajo realizado por los técnicos y deseó mucha suerte a los alumnos en la incorporación al mercado laboral. “É sinxelo que o programa sexa un éxito cando un ten un gran equipo e iso é o que pasa con estos programas”, explicó.