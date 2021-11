El comercio local se rinde al Bizum

Más cómodo y más rápido que una transferencia bancaria y más seguro que el dinero en efectivo, el Bizum se hizo fuerte durante los meses más duros de la pandemia, cuando el riesgo de contagio era muy alto y se evitaba el contacto con monedas y billetes y, por otra parte, con los envíos a domicilio, pues a las pequeñas empresas les resultaba mucho más útil este método para cobrar que la clásica tarjeta de crédito, que implicaba llevar encima un TPV.

La mayoría de los comerciantes locales que ahora utilizan Bizum para cobrar tuvieron sus primeros contactos con la plataforma como usuarios. “Lo descubrimos entre amigos, cuando salíamos a cenar y pagaba uno y le hacíamos un Bizum para darle cada uno nuestra parte”, recuerda Alberto Fernández, de El Patio Kinder Bar, en la calle Virgen del Camino. “Lo empezamos a usar en el local para el take away y ya con la pandemia se multiplicó su uso entre los clientes. Es muy habitual ya, porque es más rápido que una transferencia”, explica.

En el mismo sentido se expresó Maribel Lolo, de la floristería del mismo nombre situada en la calle Castelao. “Es muy cómodo, sobre todo para los encargos que me hace gente de fuera, de Bilbao, Madrid, Barcelona... Lo estoy usando desde hace más de un año y cada vez se usa más. Los clientes me preguntaban si podían pagarme así y te tienes que ir adaptando”, relata.

Y es que “el pequeño comercio local está 100% actualizado” y a la moda, como bien apunta Estefanía Ruiz, de El Baúl de Veva, en Frai Juan de Navarrete. “En persona no es tan habitual que paguen por Bizum, aunque hay clientas que también lo hacen. Yo llevo más de un año ofreciendo esta opción porque se paga muy rápido y es muy fácil, sobre todo para las ventas online, porque es más cómodo que las transferencias”, señala. En este sentido, destaca que “la gente cada vez lo conoce más. Es como cuando se empezó a pagar con tarjeta, que después se pasó a pagar con la tarjeta desde el móvil y ahora con Bizum. Todo evoluciona”.

En su caso y en el de Maribel Lolo, además, no solo utilizan este método patrio para cobrar sus ventas, sino también para pagar a algunos proveedores. “Yo lo utilizo muchísimo en mi día a día. He llegado a pagar a algunos fabricantes así”, comenta la propietaria de El Baúl de Veva. “Hay flores, como por ejemplo la gardenia, que cuando me la traen ya la pago directamente por Bizum. Hablamos, sobre todo, de ahorrar tiempo”, añade Lolo.

Menos habitual, pero también emergente en la ciudad es el uso de WhatsApp Business, una versión profesional de la aplicación de mensajería que funciona de forma similar a una tienda online a la que se empiezan a sumar algunas empresas pontevedresas.