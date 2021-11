A la espera de la aprobación definitiva de la Asamblea General de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (Fedme), el área de Marcha Nórdica de la misma ha dado a conocer el calendario de competiciones de la temporada 2022, que dará comienzo el 6 de marzo y finalizará el 12 de noviembre y que contará con ocho pruebas distribuidas entre Copa de España, campeonatos de España y prueba de ránking. Entre las tres sedes para los campeonatos de España se ha incluido Pontevedra, que acogería el 25 de septiembre la I Proba Pontevedra MN, con la que se decidiría el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas.

El teniente de alcalde y concejal de Deportes, Tino Fernández, subrayó “a consolidación a pasos de xigante de Pontevedra como capital de grandes eventos deportivos de carácter nacional e internacional, dunha variedade de deportes e disciplinas que non ten parangón noutras partes do mundo”. “A Concellería de Deportes está a apostar precisamente pola marcha nórdica dentro do exitoso programa A Vida é Movernos. A xente que proba este deporte queda enganchada a el unha vez que coñece a súa técnica e beneficios para a saúde”, señaló el edil socialista.

En base al calendario pendiente de aprobación por la Asamblea de la Fedme, la temporada 2022 arrancará el 6 de marzo con la I Marcha Nórdica León, que será la elegida para el inicio de la Copa de España. La segunda cita será el 4 de septiembre con la Marcha Nórdica Azagra y el 8 de octubre será la Marcha Nórdica Bogarra; la última prueba tendrá lugar en Ceuta con la III Anyera Nordic Walking.