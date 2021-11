La solidaridad de los vecinos y vecinas de Campo Lameiro permitirá enviar a La Palma 10.137,46 euros procedentes de las entradas vendidas para presenciar la gala solidaria celebrada el pasado 31 de octubre en la plaza del Concello, los donativos recogidos durante la misa y en las urnas habilitadas en el entorno del festival, así como por los beneficios obtenidos por la Taberna Solidaria, ubicada en las inmediaciones del palco del festival benéfico.

Los organizadores esperan aumentar aún más esta cifra, para lo que mantienen abierta durante todo el mes de noviembre la cuenta ES88 2080 5106 7930 4001 1383 con el fin de que particulares y empresas afincadas en el término municipal de Campo Lameiro o incluso proveedores del Concello a los que se les remitió una carta pidiéndoles su solidaridad puedan hacer todavía sus aportaciones económicas.

El alcalde de Campo Lameiro, Carlos Costa, valoró muy positivamente la respuesta solidaria de los vecinos y vecinas del municipio “que pese ao mal tempo reinante desafiaron as condicións metereolóxicas para estar aquí e manifestar de xeito activo que o noso pobo ten moi bo corazón e que é sensible coas desgrazas e as penalidades que están a sofrir os veciños de La Palma afectados pola catástrofe do volcán Cumbre Vieja”.

Según Carlos Costa “aínda que a participación foi moi numerosa, estou seguro de que si non fixera tan mal tempo viría máis xente incluso de concellos do arredor que nos animaron e felicitaron pola iniciativa e que dalgún xeito estarían dispostos a colaborar. Teño que agradecer a xenerosidade dos artistas, cantantes, músicos, montadores, técnicos de son, colaboradores e veciños polo seu esforzo e o seu sacrificio para que todo saíra tan ben como saiu. Temos a conciencia tranquila de ter feito todo o que humanamente pudemos para que todo fora o mellor posible e poder enviar a maior cantidade de cartos posible”.

Finalmente, Costa manifestó que “estou seguro que en La Palma e en España enteira saben que en momentos difíciles pódese contar co pobo de Campo Lameiro para o que faga falta. Hoxe mobilizámonos polos damnificados polo volcán e quizais mañá, espero que non, teñan eles que botarnos unha man”.