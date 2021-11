El Concello de Caldas de Reis invertirá 579.793 euros en la mejora y humanización de la calle Río Bermaña, en el centro urbano y en la plaza Dr. Sesto Casal, junto a la plaza de abastos, con la subvención aprobada por la Diputación de Pontevedra de 492.824 euros, en el marco del Programa ReacPon para la reactivación económica de la provincia y el cumplimiento de los principios y objetivos de la Axenda 2030.

El concelleiro de Medio Ambiente e Obras, Manuel González, destaca que “este proxecto estaba previsto no Plan de Mobilidade Urbana Sustentable aprobado polo Concello no 2019, e na primeira parte da lexislatura avanzamos coa redacción do estudo previo e do proxecto de execución, a solicitude dos informes sectoriais e a obtención da financiación por parte da Deputación de Pontevedra que acabamos de conseguir”.

La actuación afectará a una superficie de 3.229 metros cuadrados y el proyecto pretende mediante la reforma del vial y el espacio público no solo la rehabilitación paisajística integral de un área central y muy sensible por sus valores naturales, sino mejorar la accesibilidad y seguridad vial y crear nuevos espacios de calidad ambiental, incorporando vegetación autóctona y mobiliario urbano. Todo el ámbito de actuación tendrá plataforma única, dando prioridad a la movilidad peatonal y ciclista.

El alcalde, Juan Manuel Rey, agradeció a la Diputación “a importante subvención aprobada”, y destacó su apoyo para las inversiones de los concellos en el desarrollo de “obras vertebradoras de reordenación urbana como a que imos realizar na contorna do río Bermaña para mellorar a calidade de vida da veciñanza”.