Dos grandes cortes en la cabeza, por los que recibió 16 puntos de sutura, y una fractura de cráneo. Así se saldó la jornada de pesca del patrón de Bueu Serafín Golobardas Goberna, de 33 años, tras chocar su embarcación “Novo Ray”, de 7,5 metros de eslora y dedicada al pulpo, contra una batea en uno de los dos polígonos mejilloneros de la ría de Aldán. Ocurrió a las cinco y media de la madrugada de ayer cuando el patrón, en compañía de un marinero, salía rumbo a Ons en la planeadora desde el muelle base de Río Esteiro, en Vilariño, en la ensenada de la ría de Aldán.

El patrón, que permanece ingresado en el hospital Povisa de Vigo, a la espera de que le realicen un Tac facial para comprobar la envergadura de la rotura, asegura que estaban navegando cuando en un segundo fue a decirle al marinero algo relacionado con el aparejo, y ya se produjo el impacto contra la batea. Asegura que estaba en el puente, que no llegó a caer, pero se dio con la cara en todo el cuadro de botones del mando. No perdió la consciencia, pero sangraba mucho por un ojo y estaba aturdido, por lo que no podía maniobrar con la responsabilidad que requiere una embarcación y temía que con el dolor se pudiera marear. De ahí que decidió dar la alerta de lo sucedido por radio y pedir auxilio a alguna embarcación próxima.

Hasta el lugar se acercó la embarcación “Diego”. El patrón mayor de Aldán, Juan Manuel Gregorio, que estuvo al tanto en todo momento de lo sucedido, asegura que el patrón del “Diego” embarcó en el “Novo Ray” y rápidamente puso rumbo hacia el muelle de Aldán, en donde ya esperaba una ambulancia movilizada por la Axencia de Emerxencias del 112 que recibió la alerta desde la propia embarcación siniestrada solicitando la ambulancia.