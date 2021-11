Concienciar a la sociedad sobre la violencia vicaria, la que se ejerce sobre los hijos para perjudicar a la madre, y la coacción contra las mujeres y reivindicar la necesidad de plantarle cara son los principales objetivos de la campaña impulsada por la Concellería de Igualdade y el Centro de Información á Muller (CIM) en Pontevedra con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

“Vouche dar onde máis doe!”. Este contundente mensaje, plasmado a nivel creativo por la artista Tania Solla, ya es visible en las calles de la ciudad y los centros sociales de las parroquias a través de mupis y carteles, así como la exhibición de una pancarta en el balcón de la Casa Consistorial mañana miércoles. El programa de la campaña, que fue presentado este lunes por la concejala Yoya Blanco, la directora del CIM, Rosa Campos, y la agente de igualdad Mercedes Renda, contempla la celebración de un Faladoiro sobre la Violencia Vicaria, mañana miércoles a las 19.00 horas en la Casa das Campás, y la lectura del manifiesto del Concello en el pleno municipal del día 22. También habrá participación en el acto de Violencia Zero organizado por la Diputación el 25 de noviembre, que correrá a cargo de la hija de una víctima de violencia de género.

La programación se completa con la representación, el jueves día 18 en el Principal de la obra #2Pilgrims, de Redum Teatro (con Sheyla Fariña y Guillermo Carbajo ), de un coloquio posterior, destinado a los institutos de Pontevedra. Además, el martes 23 de noviembre a las 21.00 horas habrá otro pase gratuito de la obra Invisibles, de la misma compañía de teatro, dirigida por Marián Bañobre, con Mela Casal, Sheyla Fariña y Nieves Rodríguez, y ganadora de tres Premios María Casares de Teatro

Yoya Blanco dijo que “el 12 de noviembre inauguraremos, en compañía de la fotógrafa y creativa Patricia Maquieira, la animadora sociocultural Tegra Gómez y las mujeres que participaron en el taller, la exposición fotográfica del taller Namórate de Ti en 16 comercios ubicados en las calles Castelao y Calles Cruz Gallástegui. En concreto, esta muestra artística, llena de sentimientos y emociones y protagonizada por mujeres vulnerables y víctimas del machismo, se puede ver en los escaparates de Naty, Carlos Pons, Doce Óptica, Alain Afflelou, Tito de la Peña, Desigual, Dicenfot SL, Chicco, Rafagat Ali Cheema, La Mattina, Belén García Íntimo, Clikrs, Decoración Cordal, Daser Fotografía y Atmósfera Sport ”, explicó Yoya Blanco.

Curso de autodefensa

El programa diseñado con motivo del 25-N incluirá también un Curso de Autodefensa que ya se celebró en 2019. Será el sábado 11 de diciembre en la Casa Azul en dos sesiones vespertinas. Yoya Blanco afirmó que “aunque la entrega de premios se realizará en marzo de 2022, este mes también se convocan los Premios Ernestina Otero Sestelo, un proyecto de coeducación en el que la Concellería de Igualdade y el CIM están absolutamente involucrados”. La edil afirmó que “debemos hacer una campaña activa, luchar, no podemos quedarnos paradas y hay que hablar alto y claro”, por lo que instó a la ciudadanía a “luchar contra la violencia de género y el terrorismo machista, que mata y que mata a nuestros hijos”

La directora de la CIM de Pontevedra subrayó que la atención a los casos de violencia vicaria es muy complicada, ya que “la solución no depende de nosotros, sino de los juzgados, de que sean capaces de ver esa violencia y no queden solo en la violencia directa contra las mujeres”. “Estamos avanzando en esta área, porque los jueces y fiscales tiene cada vez más formación y son capaces de detectar estos casos con mayor frecuencia, pero aún queda un largo camino por recorrer. Los últimos cambios con respecto a las visitas de los menores en el Código Penal y el Código Civil parecen ser un paso importante. Queda por ver ahora cómo se ponen en marcha. Hay mucho sufrimiento que no se ve y que estas madres sufren todos los días a raíz de las visitas a padres maltratadores”, dijo Rosa Campos.

Según Campos, la hija de la víctima de violencia de género que leerá el manifiesto, que lo hará “en su doble vertiente, como víctima y como profesional de la igualdad”, fue “fácil de convencer, enseguida dijo que sí porque esa situación que vivió la llevó precisamente a entender y saber más y a poder trabajar con otras personas para que otras mujeres conquisten la igualdad y no pasen por lo que ella pasó”.