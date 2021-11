Mestizaxes se despide tras superar en 4 días “todas las expectativas” de participación

Durante el fin de semana “hasta tres y cuatro veces han tenido que cerrar la carpa”, explica la edil, al haberse superado el límite de aforo, establecido en 360 clientes. La afluencia se hizo sentir en la demanda de menús y de hecho “algún estand se quedó ya el viernes sin toda la mercancía que había previsto para todo el fin de semana”, destaca Yoya Blanco.

Y es que los hosteleros “no esperaban un éxito tan rotundo”, añade, ni la capacidad de atracción del festival. Éste ha movilizado “también a gente de fuera de Pontevedra” interesada en probar las recetas de otras gastronomías ya que “es el primero de este tipo que se celebra en Galicia y generó mucha expectación”, indica la edil.

El tirón se mantuvo durante la jornada dominical y los diez establecimientos de hostelería participantes continuaron recibiendo clientes interesados en probar recetas de Perú, México, Venezuela, Japón, hile, Brasil, China, Estados Unidas y Portugal, los países representados en el festival, que también contó con cocina internacional vegana, cafés de origen o el vino de la IXP Ribeiras do Morrazo.

Ante la gran afluencia, los hosteleros solicitaron al Concello la ampliación del horario de apertura. Estaba previsto que la carpa se cerrase ayer las 17 horas pero lo hizo finalmente a las 23 horas. La edil subraya que “no supuso problema alguno porque la plaza de España estaba reservada todo el día para la carpa” y se continuaba con la labor del festival.

“Uno de sus grandes objetivos, que era visibilizar las gastronomías de otras culturas que hay en Pontevedra, está conseguido”, indica la concejala, que explica que “el feedback de la gente que me llega es muy positivo y me hablan de que han probado sabores y recetas de restaurantes que no conocían”.