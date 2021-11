“¿Cómo encarar la menopausia? Con ejercicio, control del peso y siendo dinámica”

–¿La enfocan de forma diferente las mujeres occidentales a las de otras culturas?

–Todo va un poco vinculado a la calidad de vida. Aunque la menopausia acaba siendo inductora de una serie de cambios en la fisiología femenina, la forma como responde el cuerpo por la falta de una serie de hormonas, en el mundo occidental en el que vivimos la vida va muy enfocada a la calidad de vida. Realmente hay otras culturas en las que por condiciones socioeconómicas, políticas, medioambientales, o no tienen esa preocupación, por un lado, o no tienen medios para mejorar su calidad de vida. Y después hay poblaciones, como pueden ser los países asiáticos, en los que el consumo de determinados alimentos incorpora estrógenos naturales, como puede ser soja y otros productos. También incide en este caso el elevado consumo de pescado, y se dice que posiblemente tienen una menor incidencia de síntomas, que no del problema.

–¿Hay que prepararse para la menopausia?

–Sí, en el entorno de los 50 años se produce en muchas mujeres lo que denominamos climaterio, ese momento en el que el ovario empieza a funcionar un poco peor, está acabando la vida del ovario y para muchas mujeres es un momento crítico, tienen una sensación de pérdida de su femineidad. Pero otras mujeres tienen otros alicientes, muchas veces están en su mejor momento de trabajo y con posibilidad de vivir una segunda juventud, de salir a la calle, hacer ejercicio, estos días ir a buscar setas al monte… Hay que buscar cualquier excusa para hacer ejercicio físico. Es efectivamente el momento en el que la mujer debe prepararse, decir, ¿Cómo encarar la menopausia?, ahora sí que es importante que haga ejercicio, que controle mi peso y sea dinámica. Y de hecho ahora ves a muchas mujeres de 60 y 70 años a salir a caminar, aunque la pandemia tuvo efectos devastadores y los incrementos de peso han sido generalizados.

–¿Por qué resulta especialmente problemática desde el punto de vista de la salud esta etapa de la vida?

–Los sofocos suelen ser las sintomatologías más llamativas, junto con el insomnio, cambios en el estado de ánimo y en el humor. Es lo que resulta más llamativo en las primeras fases de la menopausia, pero es que tiene otro tipo de problemas que van más en silencio, que van minando un poco la salud de la mujer y que a medio o a largo plazo son los que más se ven. Se trata de la osteoporosis, por el efecto negativo que produce la falta de estrógenos en el hueso, y también el aumento de riesgo cardiovascular que tiene la mujer desde el momento en el que llega a la menopausia.

–¿Hasta qué punto aumenta el riesgo cardiovascular?

–Hasta los 50 años la probabilidad de un evento cardiovascular en una mujer es cuatro veces menor que en un hombre de su misma edad, pero al llegar a la menopausia el riesgo se iguala. De modo que en la mujer el solo hecho de llegar a la menopausia incrementa el riesgo cardiovascular si no es una persona que tiene una alimentación adecuada, que realiza ejercicio físico y no tiene una vida sedentaria. La falta de estos factores irá sumando y puede incrementarle el riesgo real. De hecho la mujer con todos los problemas de osteoporosis, cadera, columna etc genera un gasto sanitario a partir de los 65 años muy significativo con respecto al que genera por debajo de esa edad.

–¿Es excesivo el miedo a los tratamientos hormonales sustitutivos?

–Sí, realmente sí. Aquí hubo un cambio dramático en el tratamiento de la menopausia que explica la situación que tenemos ahora. Hasta un momento tratábamos casi sistemáticamente a las mujeres que entraban en menopausia, guiados por esa falsa seguridad que te daba decir que estabas protegiendo del riesgo cardiovascular. Era una herramienta que utilizabas como preventivo, más que otra cosa, pero los estudios demostraron que a nivel preventivo no justificaba el administrar esos fármacos por el beneficio real que se obtenía. Esos estudios provenían de países que investigan mucho, como Estados Unidos, pero la población que investigaban era completamente diferente a la nuestra: mujeres con un sobrepeso mucho mayor, con hábitos de vida más insanos, menos tasas de ejercicio físico, menores tasas de insolación… En América se estaba tratando la menopausia con estrógenos y progesterona artificiales cuando ya aquí estábamos utilizando tratamientos naturales, progesterona natural, estrógenos no sintéticos sino más naturales. ¿Qué sucedió? Que las conclusiones de esos estudios para América podrían valer pero para aquí no tanto, pero la realidad es que aquí en Europa la industria farmacéutica se guió por ello y empezó a no investigar en fármacos, a no mejorar.

–Incide en que no disponemos realmente de muchos tratamientos

–A raíz de eso nos quedamos un poco huérfanos de tratamientos. Realmente hoy en día una mujer que tenga una sintomatología muy importante y que vemos que tiene unos factores de riesgo importantes con la llegada de la menopausia, casi nos encontramos sin fármacos para tratarla. Algo tenemos, pero se generó un miedo excesivo, de modo que hoy en día se está tratando la sintomatología vasomotora, los sofocos, las oleadas de calor que son molestas. Y en mujeres de alto riesgo de osteoporosis podemos dar algún tratamiento ligado a la menopausia, pero muy seleccionados, porque realmente ese miedo ha quedado ahí.