Era difícil y no lo lograron. El Pontevedra cayó esta mañana ante el líder de la clasificación, el Unión Adarve, rompiendo así la buena racha de victorias consecutivas que el conjunto de Ángel Rodríguez arrastraba desde que se enfrentó al Marino Luanco el pasado 10 de octubre. Pese a firmar una buena primera parte, los granates fueron incapaces de sumar en la décima jornada de liga el que sería su quinto triunfo de la temporada, puesto que acusaron la baja de Rufo y varios errores defensivos le pasaron factura.

El encuentro, que se disputó en el CDM Vicente del Bosque, en Madrid, dio comienzo con gran intensidad por parte de ambos equipos, lo que hacía prever que el partido iba a estar muy igualado. Los locales llegaron con claridad ya en el minuto 14 de juego, en donde se toparon con Churre, que con un gran despeje evitó que el Adarve se adelantara en el marcador. El Pontevedra CF dio la cara, mostrando un equipo sólido y dominando el juego, pero sin generar ocasiones claras de gol, dado que el rival mantenía las líneas muy juntas y apenas dejaba espacios libres que pudieran dar pie a acciones ofensivas por parte del conjunto granate.

Hasta el minuto 25, el encuentro se mantuvo equilibrado con ambos equipos pendientes de un fallo del rival para aprovecharlo. Así, el Adarve tuvo dos claras ocasiones que no logró transformar en gol y el Pontevedra CF una oportunidad que desaprovechó. La intensidad de los primeros minutos de juego se fue perdiendo a medida que pasaba el tiempo y los de Ángel Rodríguez evitaban atacar para que el Adarve no se colara por los espacios libres, y los madrileños, por su parte, se mantenían replegados para no dar la mínima opción a los visitantes.

Al filo del descanso, en una jugada combinada entre Charles y Brais Abelenda, el guardameta del Adarve se llevó por delante al extremo pontevedrés en una jugada dudosa, pero que el árbitro interpretó como penalti. Fue Charles el que se ocupó de transformar la acción en gol con un disparo al centro de la portería que Parra no logró desviar, adelantando así el brasileño al Pontevedra en el marcador en el último suspiro de la primera mitad.

Pese a que los de Ángel Rodríguez llegaban al descanso con ventaja, lo cierto es que el resultado era algo injusto para el Adarve, puesto que fue el conjunto que más ocasiones creó en el primer tiempo. La dinámica que mantuvieron ambos equipos hacía suponer que la segunda mitad del encuentro iba a estar muy disputada.

Los granates se desinflaron en el segundo tiempo

Tras la reanudación del juego, los madrileños dejaron claras sus intenciones ya en la primera jugada con una ocasión muy peligrosa en la que a punto estuvieron a punto de lograr el empate. El Adarve inició el segundo tiempo asediando al Pontevedra, que replegó sus filas y se centró en tareas defensivas más que en el ataque. Los locales salieron con hambre de gol y con ritmo, lo que puso en aprietos a los granates, que en vez de ir a por el segundo y buscar presionar en el área del rival, se cerraron atrás incapaces de plantar cara en el medio del campo.

Con el Pontevedra desinflado y los madrileños rematando a placer, Ángel Rodríguez realizó el primer cambio y retiró a Romay del campo para dar paso a Javi Rey. Inmediatamente después, el propio Javi Rey cometía una falta en el área que terminaría en penalti. Álvaro Montejo fue el responsable de igualar el encuentro tras engañar a Cacharrón con su disparo y en el minuto 66 llegaba el 1-1.

Los de Ángel Rodríguez ya no controlaban el juego ni el cuero, sin embargo, no parecían estar dispuestos a dejar que se le escaparan los puntos y en una buena acción individual de Yelko Pino, a punto estuvieron los granates de situarse de nuevo por delante del marcador, pero el esférico se fue alto.

Fue en la siguiente jugada cuando el Adarve no perdonó y tras sacar un córner Iker Liaño, Tellechea realizó un buen remate en el primer palo que supuso un cambio de guión en el partido. Llegaba así el 1-2 para los madrileños que con la inercia de haberle dado la vuelta al marcador, a punto estuvieron de sentenciar con un 1-3 de forma idéntica a como ejecutaron el segundo tanto.

Los errores defensivos pasaron factura al Pontevedra y fue Cacharrón el que con dos buenas intervenciones mantuvo vivo al equipo con opciones hasta el final. Aunque los granates sufrían el paso del tiempo, en los últimos minutos se dejaron el alma para arañar al menos un empate, pero el esfuerzo en el tiempo de descuento no fue suficiente, ya que toparon con la buena defensa de los locales y el buen hacer del meta de los madrileños.

El Pontevedra vio así cómo se le escapaba el liderato, puesto que ahora pasa a estar a siete puntos de la Unión Adarve que consolida su primera posición en la tabla tras haber sido muy superior a los granates.