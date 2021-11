A Concellería de Turismo vén de iniciar o proceso para habilitar un novo portal en Internet, a través do cal ofrecerá información de interese relacionada co sector, incluíndo servizos, descarga de documentos ou material audiovisual de todo tipo. A concelleira Silvia Díaz mantivo a finais do pasado mes de outubro unha reunión con representantes da Asociación de Hostaleiros e Aloxamentos Turísticos de Poio, na que xa lles avanzou algunhas das liñas mestras deste espazo virtual.

“Faise necesaria unha páxina web actualizada, que sirva para incrementar a competitividade e para dar resposta ás novas necesidades que xorden, esta ferramenta e os contidos audiovisuais online son indispensables no sector”, sinala a edil.

O futuro portal contará “cunha estrutura sinxela e intuitiva, para facilitar as buscas e o seu uso”, adianta a titular de Turismo, que tamén confirma que o espazo estará deseñado de xeito que se adapte a todo tipo de soportes e dispositivos, desde ordenadores ata móbiles e tablets.

As persoas que accedan á web poderán consultala en galego, castelán ou inglés. Asemade, haberá un apartado específico para a descarga de documentos e incluiranse todo tipo de elementos multimedia, dende vídeos promocionais gravados con drons ata visitas virtuais de 360º.