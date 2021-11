El Obradoiro de Hostalería do Salnés celebra su décimo tercera edición como motor de inserción laboral en la comarca. Un total de 20 alumnos de sala y de cocina se formarán durante los próximos nueve meses en las instalaciones del Real Club Náutico de Sanxenxo bajo el mando de una nueva directora, Carmen Germade; la tutora, Ana Lorenzo, y los profesores de Cocina y Sala, Paco Caneda y Pilar Amoedo.

El alcalde, Telmo Martín, junto al delegado de la Xunta de Galicia, Luis López; la presidenta de la Mancomunidade do Salnés, Marta Giráldez, y el gerente del organismo, Ramón Guinarte, inauguraron ayer la actividad con el respaldo de representantes políticos de A Illa, Meaño y Ribadumia y de colectivos turísticos y económicos, como el CETS de Sanxenxo, Emgrobes de O Grove y Zona Centro de Cambados. “Estamos encantados de que Sanxenxo sexa a sede de este obradoiro que forma cada ano a tantas persoas que acaban traballando no sector turístico e da hostalería. Cremos na mellora constante e esta pasa pola profesionalización e a excelencia no servizo”, aseguró Martín.

Más de 400 alumnos pasaron por este taller y obradoiro en los últimos 15 años con un porcentaje del 100% en inserción laboral. No es de extrañar que el gerente de la Mancomunidade do Salnés, Ramón Guinarte, se refiriese a la actividad como el “proxecto estrela” do organismo. “Somos unha potencia turística polo que o notable alto non é suficiente”, aseguró. Además, incidió en que “este obradoiro supón unha saída profesional de gran nivel e con moito futuro con máis de 100 ofertas laboráis por cada promoción de alumnos”.

Por su parte, el delegado de la Xunta destacó el “gran acerto” na selección de alumnos e alumnas do Obradoiro tras un proceso “duro e exhaustivo”. “Cónstame que veñen con moitas gañas de aprender e que haberá resultados excelentes”, aseguró. En cuanto a las instalaciones, incidió “son unha envexa” para calquera outro obradoiro.

La presidenta de la Mancomunidade do Salnés, Marta Giráldez, cerró el turno de intervenciones. “Estamos no epicentro turístico do norte de España, de Galicia e do mundo. A comarca véndese soa pero só nos queda ofrecer a excelencia nos servizos”, aseguró. Giráldez deseó “sorte” a los alumnos y aseguró que “están nas mellores mans de profesionais”.