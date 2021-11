Un día para reconocer a los incansables cuidadores

Cerca de 5.000 personas del área de influencia de Pontevedra son dependientes, la mayoría de ellas son vecinos de avanzada edad. Desde el año 2014 se celebra cada 5 de noviembre el Día del Cuidador, para ensalzar el trabajo de aquellas personas que ayudan a otras a realizar sus tareas de la vida cotidiana, que puede ser un trabajo remunerado o no, puesto que el lugar de residencia de quien necesita esta asistencia es el propio hogar o un centro especializado. La mayoría son mujeres, tanto a nivel particular como profesional

Silvia de Vargas es gerocultora en la residencia Saraiva de Pontevedra, un centro que ayer sorprendió a sus empleados con un vale para disfrutar de una sesión de masaje o un circuito de spa en un conocido balneario urbano de la ciudad.

Para ella, el hecho de que se celebre el Día del Cuidador es “un reconocimiento de un trabajo muy especial que implica mucho esfuerzo”.

“Es una labor que por nuestra parte implica mucha sensibilidad, porque la implicación personal es muy grande. Juega un papel muy importante la empatía. Si no empatizas, este trabajo no lo haces bien”, resume.

Las trabajadoras de residencias y centros de día, en femenino porque básicamente la mayoría son mujeres, son el pilar de confianza para las familias. “Los familiares cuando dejan a nuestro cuidado a sus mayores quieren que estén lo mejor posible. Las principales dudas que manifiestan se refieren a la cotidianidad: cómo va a desarrollarse su vida en el centro. Lo que quieren es que su familiar esté lo más cómodo y feliz posible. Todas sus preguntas apuntan a eso y a la resolución de sus necesidades”, explica la profesional.

En este sentido, al tratarse de una relación tan personal con los ancianos es importante que sea “lo más eficaz posible”.

El principal problema con el que se encuentran las familias es la dificultad para conciliar su vida laboral con el cuidado de sus mayores. Así lo reconoce Silvia de Vargas. Es por ello que es importante la libertad de visitas, que en cierto modo la pandemia del COVID ha truncado en todos los centros.

Pero si las familias necesitan dejar a sus seres queridos en buenas manos, lo mismo ocurre con las personas cuidadas. “Hay mucha confianza con ellos, una relación de cariño. Ellos nos conocen a todas nosotras por los nombres. Hay una afinidad. Si faltas un día o dos porque los tienes libres y te preguntan si te pasó algo”, dice encantada la trabajadora de Saraiva.

Cada usuario requiere unos cuidados diferentes en función de su grado de dependencia y de, sobre todo, si están afectados por algún tipo de demencia o deterioro cognitivo.

“No existen casos difíciles, sino que cuando estás frente a un usuario tienes que saber qué tipo de necesidades tiene. Los hay que necesitan más apoyo psicológico o más emocional. Hay personas a las que simplemente acompañas o supervisas, mientras que otras requieren una atención más directa. En realidad, es un trabajo agradable de hacer, porque es una ayuda, un acompañamiento”, manifiesta.

Una de las cuestiones más delicadas para los centros de mayores es el de la muerte, pero con los usuarios se realiza “siempre con la mayor naturalidad posible”.

“Es un proceso, pero tampoco es algo que se publique ni se cuente a todos. Lo que ocurre es que ellos se conocen y preguntan. Siempre respetamos la intimidad tanto de la personas que fallece como de la familia. Es algo muy privado. Como son amigos preguntan y otras veces leen la esquela en la prensa”, indica Silvia de Vargas.

Luisa Autier: “Las familias estamos muy perdidas, porque no sabes a qué te enfrentas ni qué pautas seguir”

La madre de Luisa Autier es usuaria de la residencia Saraiva de Pontevedra. María Teresa Fernández tiene 81 años y alzhéimer desde hace cuatro.

Su hija reconoce que tomar la decisión de ingresarla en el centro le costó mucho. “Son decisiones que estás tomando por ella y que no sabes cómo van a salir. En este caso, afortunadamente, ha salido bien porque ella se ha adaptado muy bien”, asegura su hija, que añade que, en todo caso, los servicios de la residencia eran los que más se adecuaban a las necesidades de su madre.

“Nunca sabes bien qué hacer, pero con su situación estar en casa era muy complicado”, añade.

La visita a diario en pleno corazón de la zona monumental, por donde salen a dar un paseo. “Ahora puedo disfrutar de ella realmente, porque en casa es todo muy difícil. No sabes a qué te enfrentas. Las familias estamos muy perdidas, por lo menos en nuestro caso. No tienes ni idea de qué pautas tienes que seguir. La enfermedad va por un lado y a veces no ves cosas”, señala.

El avance de la enfermedad

La enfermedad de sus madre evoluciona rápido y ha perdido la memoria más a corto plazo. “Físicamente está bien y se vale por sí misma para comer y todo, pero tiene cambios de humor de conducta...”.

Como todos los tipos de demencia no se frenan con tratamiento: “No hay nada que frene la enfermedad, sigue su curso”.

Es por ello que estar en la residencia supone para la usuaria poder seguir en activo en muchos sentidos, con el contacto con sus compañeros y participando en actividades.

María Teresa Fernández ve positivamente que se visibilice la labor de los cuidadores, pero recalca que es importante que cale en las instituciones: “en las casas hay situaciones muy complicadas y no todo el mundo tiene los recursos”.