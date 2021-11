Fuentes municipales anunciaron ayer que el Concello de Pontevedra ya está buscando espacios alternativos al Recinto Ferial para la campaña de refuerzo de dosis de la vacuna contra el COVID. Según indicaron desde el gobierno local, “debido a comprobacións de carácter técnico” hasta el próximo lunes, día 8 de noviembre, no se dispondrá de la confirmación del espacio alternativo para la vacunación, pero insistieron en que ya se barajan otras alternativas que ofrecer al Servizo Galego de Saúde para acometer las próximas vacunaciones anunciadas.

Ante la imposibilidad de anular eventos ya confirmados para los meses de noviembre y diciembre en las instalaciones municipales, el Concello de Pontevedra manifestó su rechazo a ceder el Recinto Ferial a la Consellería de Sanidade, puesto que desde el gobierno local consideran que dicha inoculación se podría realizar en los centros sanitarios del área.

En concreto, en la programación municipal del Recinto Ferial hay varias fechas marcadas inamovibles: el 18 de noviembre tendrá lugar el desfile Debut de Esdemga, del 27 al 29 de noviembre el Culturgal, Etiqueta Negra entre el 10 y 12 de diciembre y, por último, queda por confirmar que el Salón de Bodas se celebre del 17 al 19 de diciembre. E incluso la propia Xunta de Galicia tenía reservada las instalaciones para celebrar un festival de música enmarcado en las actividades promocionales del Xacobeo.

No obstante, ahora el Concello de Pontevedra tratará de buscar otra opción para centralizar la vacunación masiva en un mismo punto en la ciudad.

El presidente del PP de Pontevedra, Rafael Domínguez, manifestó que no entiende que el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, “niegue este espacio a los pontevedreses”. Así, Domínguez insistió en que la vacunación “es prioritaria en estos momentos, frente a otras actividades”. “La pandemia no ha terminado, aunque Lores parezca ignorarlo. Debemos seguir vigilantes de cómo avanza la enfermedad. Como médico y como persona no puedo entender que un alcalde crea que la pandemia ya ha pasado y que no hay que colaborar más”, criticó el portavoz popular.

Aumentan los casos

Respecto a los casos activos de COVID en el área sanitaria, en las últimas horas se han detectado 9 nuevos contagios y en total permanecen activas 59 infecciones, cuatro más que en la jornada anterior.

Asimismo, una persona permanece ingresada en el hospital comarcal de O Salnés y se han curado un total de 21.267 desde que dio comienzo la pandemia.