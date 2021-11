El Puerto solicita al Estado la adscripción de los terrenos que ocupa Ence a su zona de servicios

La Autoridad Portuaria convocará “en los próximos días” un consejo de administración extraordinario para aprobar la solicitud formal a Puertos del Estado para que inicie el procedimiento oficial de adscripción de los terrenos que ocupa Ence en Lourizán a la zona de servicios del Puerto de Marín. Aunque el presidente portuario está plenamente a favor de esta medida (al igual que la Xunta), el acuerdo debe ser adoptado en el seno del consejo, como ya ocurrió el pasado 9 de septiembre cuando se decidió personarse en los recursos ante el Tribunal Supremo formulados contra las sentencias de la Audiencia Nacional que declaran nula la prórroga de la concesión de Costas a la empresa partera, lo que deja en el aire el futuro de la planta a orillas de la ría.

En aquel consejo de hace dos meses una mayoría de miembros votó a favor del personamiento, por lo que se da por hecho que los representantes de la Xunta, empresarios y otros sectores apoyarán también la petición a Puertos del estado. Este proceso se basa en el dictamen elaborado por el Consello Consultivo, que considera “viable” esta fórmula para “sortear” las citadas sentencias y lograr que Ence continúe en Lourizán, si bien este órgano también ha puntualizado que no hay plenas garantías de conseguirlo.

Este informe del Consello Consultivo fue remitido por la Xunta (que fue la que lo solicitó) al Puerto a finales del pasado mes de octubre, con el objetivo de “asegurar los cientos de puestos de trabajo directos y miles en toda Galicia” vinculados de forma indirecta a Ence. En aquel envío se recordaba que “el Consello Consultivo dijo clarísimamente que sí (a la adscripción) y eso se le trasladó al puerto para que haga los trámites oportunos”, que son los que ahora activa la Autoridad Portuaria. Desde esta entidad se ha apuntado que “se seguirá el procedimiento que marca la Ley de Puertos del Estado”, donde se contempla, según el Consello Consultivo, la posibilidad de ampliar la zona de servicios portuaria. En concreto, señala que los terrenos que ocupa Ence (aunque no necesariamente la fábrica) “quedarían sujetos al régimen específico del dominio público portuario y a los límites de uso que les afecten”, con su ordenación “a través de la Delimitación de los Espacios y Usos Portuarios”.

No obstante, el éxito del proceso que ahora emprende el Puerto de Marín no está ni muchos menos garantizado, ya que depende del Gobierno central, que se ha mostrado contrario a esta vía. Al menos en dos ocasiones, el Ministerio para la Transición Ecológica ha dejado claro que la propuesta de adscribir los terrenos que ocupa Ence al puerto de Marín está “descartada”, como ya lo estuvo cuando se propuso en 2005 “por razones de inviabilidad jurídica”.

Por ello, el Gobierno central ha encargado ya a la Universidade de Vigo un estudio para identificar posibles ubicaciones a la fábrica dentro de Galicia, preferentemente en la comarca de Pontevedra, si bien la empresa no ve viable ninguna ubicación que no sea la actual. Además, el ministerio está dispuesto a “acompañar financieramente” cualquier nuevo proyecto “con valor añadido” que la empresa proponga en una ubicación diferente.

La preocupación por los efectos de una posible pérdida del tráfico de pasta de papel

La preocupación en la cúpula portuaria por una posible marcha de Ence es palpable desde que en julio se conocieron las primeras sentencias de la Audiencia Nacional. Ya entonces, el presidente José Benito Suárez Costa, ponía sobre la mesa la alerta en los muelles marinenses no solo por la pérdida de puestos de trabajo” directos, sino también por las “actividades auxiliares y de transportistas en el puerto y en toda la comarca que dependen casi exclusivamente de Ence y es algo que, francamente, puede ser irrecuperable”, señaló Suárez Costa. Pero también preocupa el impacto en los tráficos portuarios ya que la pasta de papel de Ence “supone más de 100 barcos al año y 120 movimientos de camión por cada barco”. Además el puerto “cuenta con una infraestructura única en España destinada a esta actividad, la Terminal Cubierta o AWT que tiene en concesión la empresa Grupo Nogar, otra de las principales creadoras de empleo en el recinto portuario”. El presidente insiste en que “para el Puerto de Marín es sin ningún género de dudas una mercancía estratégica y si un eventual cierre conlleva que se pierda ese tráfico, muchas otras cosas van a estar en juego”. Según los datos de la Autoridad Portuaria, “Ence exporta la totalidad de su producción de la fábrica de Lourizán por el Puerto de Marín. Con una media de 400.000 toneladas al año estaríamos hablando de un 19% del tráfico portuario total y hasta un 60% del tráfico de mercancía general convencional (la no contenerizada). “La razón de ser de un puerto de interés general es la importación y exportación de productos para la industria ubicada en su hinterland o área de influencia. Sin industrias no hay puertos y sin empleo industrial no hay futuro en Pontevedra para la gente joven”, añade Suárez Costa.