El presidente del Partido Popular de Pontevedra, Rafael Domínguez, ha querido valorar el anuncio de que el Concello no cederá el Recinto Ferial para inocular la dosis de refuerzo frente al COVID a la población. El popular ha alabado “el sistema pionero” de vacunación masiva que se ha llevado a cabo en España, “un éxito de todas las administraciones que se han puesto de acuerdo en objetivo común: la vacunación para protegernos frente al coronavirus”. Por ello, Domínguez no entiende “que se niegue este espacio a los pontevedreses”.

Pontevedra y Vilagarcía son las ciudades que han comunicado tener ya comprometidos los recintos feriales para otras actividades, pero Domínguez ha insistido en que la vacunación “es prioritaria en estos momentos, frente a otras actividades”. “La pandemia no ha terminado, aunque Lores parezca ignorarlo. Debemos seguir vigilantes de cómo avanza la enfermedad. Como médico y como persona no puedo entender que un alcalde crea que la pandemia ya ha pasado y que no hay que colaborar más”, ha argumentado el portavoz de la formación popular.

Domínguez ha añadido que serán llamados al inicio de la campaña de la dosis de refuerzo las personas entre 70 y 79 años y aquellos que recibieron la monodosis Janssen, “pero después serán llamados otros grupos de edad, por lo que debemos seguir trabajando para poner a disposición de la ciudadanía recintos como éste”.

“Parece mentira que el alcalde sí que pueda destinar un espacio del Recinto Ferial a la celebración del botellódromo, pero se niegue a facilitar el edificio para la vacunación”, ha finalizado el popular.