El diputado del BNG en el Parlamento de Galicia, Luís Bará, compareció esta mañana para abordar el conflicto en torno a la continuidad de Ence en los terrenos de Lourizán y anunciar que en el Pleno de la próxima semana la agrupación nacionalista presentará una iniciativa parlamentaria con el objetivo de desmontar la "auténtica patraña e burda manipulación que fixo o presidente da Xunta sobre o informe do Consello Consultivo".

Bará analizó dicho documento y señaló que "o que di este informe é que o Porto de Marín podería ampliarse cara os terreos que ocupa Ence, pero non di nada de que Ence poida acollerse a esa ampliación, e isto quedou claro ademais nunha aclaración do presidente do Consello Consultivo na que asegura que o futuro de Ence depende exclusivamente dunha sentenza xudicial. Se a sentenza xudicial é favorable aos intereses de Ence, valida a prórroga e pode seguir aí, pero se a sentenza do Supremo confirma a da Audiencia Nacional, Ence non vai poder seguir aí, cambien o que cambien".

Es por esto que el diputado nacionalista denunció que "é unha burda mentira o que se di dende a Xunta coa única finalidade de estirar o chicle da hipotética permanencia de Ence en Lourizán, estiralo artificialmente por intereses partidistas: por unha confrontación absurda co Goberno central e tamén por facerlle oposición ao goberno municipal de Pontevedra".

Luís Bará señaló que es "unha absoluta falta de ética que se utilice o maior órgano consultivo de Galicia para facer esta operación indecente, que ademais está creando unha expectativa falsa á cidadanía e aos traballadores de Ence. Neste proceso, temos que dicir que a única persoa que falou claro do Partido Popular foi o seu portavoz municipal, Rafa Domínguez, que dixo o que pensaba e basicamente dixo que a prórroga foi unha chapuza, que estaba mal dada e que a sentenza é incontestable".

Nueva fase

El portavoz del BNG apuntó que la ciudadanía y las partes implicadas deben ser conscientes de que, en la actualidad, "estamos nunha nova fase, nunha nova etapa, hai que situarse no futuro e converter o que algúns queren facer un problema nunha oportunidade". A este respecto, Luís Bará indicó que "hai que asumir a realidade desa sentenza e anticiparse ao que vai vir. A Xunta, en vez de enredar, teñen que asumir a súa responsabilidade, que é ser goberno galego e non ser títeres de Ence".

En este sentido, el diputado nacionalista hizo hincapié en que "a Xunta ten que empezar a traballar, xa levamos moito tempo perdido e estamos nunha conta atrás. É por isto que dende o BNG o que propoñemos é unha folla de ruta que ten dúas liñas de actuación: buscar un novo emprezamento e propoñemos un estudo para pensar posibles ubicacións para un novo complexo industrial forestal de transformación de produtos derivados da madeira e de celulosa, que non só acolla unha fábrica como en Lourizán, senón tamén completar e pechar o ciclo cunha fábrica de papel e con outros complexos industrais de transformación de produtos derivados da madeira".

La segunda línea de trabajo que plantea el BNG es "empezar a traballar xa na recuperación de Lourizán co inicio da tramitación do que xa está previsto nas directrices da ordenación do territorio e co plan de ordenación do literal. Que o que din é totalmente incompatible coa ampliación do Porto de Marín cara eses terreos".