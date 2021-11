Feijóo recuerda la prioridad de la vacunación ante la negativa municipal a ceder el Recinto

El Sergas no podrá utilizar el Recinto Ferial de Pontevedra para la vacunación masiva porque el Concello ya lo tiene comprometido para varias actividades tanto este mes de noviembre como el de diciembre, tal y como anunció ayer el alcalde Miguel Anxo Fernández Lores. Esta decisión ha llevado al presidenta de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, a recordar que “la vacunación es prioritaria sobre otras actividades”. Asimismo, confió en llegar a un acuerdo en la búsqueda de alternativas.

En la programación municipal del Recinto Ferial de Pontevedra hay varias fechas marcadas inamovibles: el 18 de noviembre tendrá lugar el desfile Debut de Esdemga, del 27 al 29 de noviembre el Culturgal, Etiqueta Negra entre el 10 y 12 de diciembre y, por último, queda por confirmar que el Salón de Bodas se celebre del 17 al 19 de diciembre.

El alcalde informó ayer de la imposibilidad de ceder este espacio a Sanidade porque la situación no es la misma que durante la primera fase de la campaña masiva de vacunación, cuando no había actividad de ningún tipo que ocupase las instalaciones municipales.

“Pusimos a disposición del Sergas el mejor equipamiento para la vacunación masiva y no solo el mobiliario, sino la señalización, limpieza, efectivos de la Policía Local y Protección Civil… un equipamiento y un gasto del que los concellos no vimos un duro” Miguel Anxo Fernández Lores - Alcalde de Pontevedra

Lo hizo al ser preguntado por la prensa local sobre el anuncio del conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, de la reapertura de los “vacunódromos” a mediados de noviembre, por la campaña de refuerzo de dosis de la vacuna del COVID.

Lores destacó ayer que entre la primavera de este año y el pasado 2 de octubre, siete meses: “pusimos a disposición del Sergas el mejor equipamiento para la vacunación masiva y no solo el mobiliario, sino la señalización, limpieza, efectivos de la Policía Local y Protección Civil… un equipamiento y un gasto del que los concellos no vimos un duro”.

Informó de que el gerente del área sanitaria, José Ramón Gómez Fernández, se había puesto en contacto con él hace un mes para solicitar el Recinto Ferial para la vacunación de los niños de seis a 12 años y que ya le había trasladado entonces la imposibilidad de cederlo más allá del 1 de noviembre, cuando comenzaría la programación local.

Es más, a este respecto indicó que “lo normal es que a los niños se les vacune en los colegios con equipos móviles”.

El regidor local informó sobre estas cuestiones tras la rueda de prensa en la que se anunció el apoyo del Concello de Pontevedra a la manifestación convocada por la plataforma SOS Sanidade Pública el próximo 14 de noviembre en Santiago de Compostela.

“La vacunación es prioritaria sobre otras actividades económicas, que son muy respetables, pero menos prioritarias para el interés general” Alberto Núñez Feijóo - Presidente de la Xunta

Por su parte, el presidente de la Xunta lo hizo en la comparecencia tras la reunión del Consello de la Xunta.

Recalcó que “la vacunación es prioritaria sobre otras actividades económicas, que son muy respetables, pero menos prioritarias para el interés general”. “Veremos alternativas y supongo que llegaremos a un acuerdo con los concellos de Pontevedra y Vilagarcía”, concluyó.

Y es que en el ayuntamiento arousano también tienen comprometido el recinto Fexdega al menos hasta mediados de febrero con actividades como la Feria del Automóvil o el Festurrón, ya que no contaban con que estas instalaciones volviesen a ser utilizadas para la vacunación masiva.

Sobre este tipo de contingencias, el portavoz de SOS Sanidade Pública, Manuel Martín, que compareció junto a Lores ayer, apuntó que el problema no existiría o en todo caso se solucionaría fácilmente si el Sergas mantuviese una Atención Primaria fuerte y con recursos.

“Las vacunas debe ser administradas en los centros de salud”, recordó a este respecto .

Apoyo local a la marcha por la sanidad pública

El Concello de Pontevedra ha dado su apoyo a la manifestación en defensa de la sanidad pública y la Atención Primaria que tendrá lugar el próximo 14 de noviembre en Santiago de Compostela y a la que están convocados todos los gallegos. Por ello se flotarán autobuses desde la ciudad para que todos los interesados en asistir puedan hacerlo sin impedimento. Los convocantes denuncian que la Atención Primaria está siendo desmantelada, lo que provoca “el caos en el servicio de Urgencias del Hospital Montecelo”. Asimismo, aseguran que la espera mínima para conseguir una cita con el médico de cabecera no baja de una media de 10 a 15 dais, lo que fomenta el auge de la sanidad privada. SOS Sanidad Pública lamenta que no solo no se han construido los centros de salud prometidos por la Xunta, sino que “se eliminan los existentes”.