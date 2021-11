“La canción del corto va en sintonía con el mundo vampírico y la venganza”

“A moza da bufanda vermella contra a xente de dentes brancos”, un corto del director coruñés Martín Caínzos, tiene también acento pontevedrés gracias a la música de Javier Waterproof. Este cantautor ha compuesto la canción original, “The scarf she wore in red”, de una producción que acaba de ganar el premio del público en el FKM, el Festival de Cinema Fantástico de A Coruña, y que está seleccionado en otro festival en Londres, a la espera de poder participar en el de Sitges el año que viene. Con actores como Pedro Brandariz y Marta Doviro, esta cinta grabada en A Coruña es un paso más en la incipiente carrera del músico pontevedrés.

–¿Cómo surgió la oportunidad de trabajar en este corto?

–Llegué a través de un conocido que hacía la producción, era un equipo de unas 30 personas, y empecé como técnico de sonido directo para hacer la grabación en el rodaje. Vi que estaba funcionando bien y me pareció un buen proyecto, así que me propuse para hacer la postproducción. La banda sonora la hizo Fernando Rouco y me animó a hacer un tema para el corto, al director le pareció bien y durante un mes, más o menos, estuve buscando la letra y viendo cómo encajar con la narración del corto.

–¿Y cómo lo encajó?

–El corto cuenta una historia de vampiresas que se vengan de quienes las han obligado a serlo. Se vengan del mundo, de violadores, asesinos, fuerzas corruptas… Y la idea de la música es que vaya en sintonía con todo esto. La estética del tema trabaja con un riff eléctrico rápido y enérgico con un anticlímax en el inicio del estribillo para volver a arrastrar la energía hasta romper en el final del mismo. Los elementos principales son guitarra y voz, apoyado por una batería con un estilo roto y aderezado por los toques electrónicos que apoyan el timbre en el solo de guitarra. Juega con el gallego y el inglés. Respondiendo a la vocación internacionalizadora del metraje, en el que podemos escuchar gallego, español y el mandarín, además de estar subtitulada al inglés y el español.

–¿Y cómo está funcionando el cortometraje?

–Acaba de ganar el premio del público en el FKM y la idea es ir moviéndolo por festivales. Martín Caínzos ya estuvo nominado con un corto anterior en un festival en California, lo movió bastante a nivel mundial; tiene gran interés por la cultura asiática y lo movió también en circuitos un poco más especiales.

–A nivel personal, ¿qué otros proyectos tiene?

–Estoy terminando de grabar un EP de siete canciones, que van a ser más de autor, más íntimas, probablemente sin percusiones o con percusiones sutiles; está medio enfocado, porque ya tengo grabadas cuatro y otras ya compuestas. Tengo también una colaboración con Eloy Hermida, que trabaja en Sargadelos. Es un artista que me hizo un cuadro y le puse música, es otro proyecto que está en marcha.

–¿Se podrá encontrar todo en Spotify?

–Sí y también me gustaría enviarlo a algún sello e intentar ampliar un poco el recorrido del proyecto.