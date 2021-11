“Tenemos que saber que si cambias la forma de respirar te cambia la vida”

–Este retiro es una propuesta para liberarnos del estrés ¿cómo puede ayudarnos el yoga?

–De muchas formas, la práctica del yoga ya ha demostrado científicamente, aunque es una tradición y una práctica muy antigua, beneficios en múltiples sentidos. A nivel del sistema nervioso, relajándonos, siendo un bálsamo para el estrés, que últimamente estaba en alza y más con esta situación sanitaria que hemos vivido en los últimos meses.

–¿Se ha incrementado la demanda de este tipo de terapias a raíz de la pandemia?

–Si, la verdad es que sí, se ha notado mucha más gente interesada. También por los canales on line, porque nos hemos visto obligados a digitalizar esta práctica, algo que antes casi no se hacía y ahora sí. Entonces tanto por vía presencial como por on line todos los profesores está ahí, trabajando para poner su granito de arena. Y si puedo ayudar, por mí encantado de que el yoga se extienda, como se está extendiendo cada vez más.

Hay personas que viven con un 40% de su capacidad pulmonar. Y respiramos entre 15 y 17 o 18 veces por minuto, cuando un practicante de yoga puede hacerlo unas 2 veces por minuto o incluso 1 un practicante avanzado, pero de media unas 2 o 3 por minuto

–Este curso se centrará en la respiración ¿respiramos muy mal?

–Para que se haga una idea. No es que respiremos mal o bien. Nosotros somos seres humanos y tenemos un cuerpo con unos órganos, unos aparatos musculares, esqueléticos etc. A nivel pulmonar está demostrado, y vuelvo a repetir que esto es ciencia, que movilizamos entre un 40% y un 60% de nuestra capacidad pulmonar.

–¿Solo?

–Un 40%, imagínese que hay personas que viven con un 40% de su capacidad pulmonar. Y respiramos entre 15 y 17 o 18 veces por minuto, cuando un practicante de yoga puede hacerlo unas 2 veces por minuto o incluso 1 un practicante avanzado, pero de media unas 2 o 3 por minuto.

–¿Por qué es importante bajar la frecuencia respiratoria?

–¿Cuál es la diferencia entre optimizar la capacidad pulmonar y bajar la frecuencia respiratoria o tenerla así? Pues muy sencillo: es que afecta a todos los demás sistemas, primero al sistema nervioso, después al sistema cardiovascular. Y a partir de ahí, a todos los demás. Por eso digo siempre que tenemos que saber que si cambias la forma de respirar te cambia la vida. Es por eso que surge este retiro promovido por Jamila Purofilin, alumna de Dharma Yoga Salamanca y residente en Galicia, que me animó a que viniese y organizásemos algo. Jamila es cantante y a raíz de practicar yoga ella misma ha reconocido que ha cambiado también su forma de respirar. Y no estamos hablando de una cantante que lleve 2 o 3 años, sino que tiene una dilatada experiencia en el mundo de la voz. Y aprovechando también que el otoño está relacionado con los órganos de los pulmones, me pareció interesante esta temática y centrarnos en la respiración en este retiro en Galicia.

A raíz de la pandemia se ha notado mucha más gente interesada (en las terapias alternativas). También por los canales on line, porque nos hemos visto obligados a digitalizar esta práctica, algo que antes casi no se hacía y ahora sí

–¿Todos podemos corregir años de malas prácticas?

–Si, totalmente, claro. Lo único es que hay que vivir la vida con los pies en la tierra. Siempre se lo digo a la gente: si llevas 30 años trabajando 8 horas en una silla con un ordenador, pues no pienses que en 3 meses te cambiará la vida, pero a la larga sí lo hará. Lo hace porque el cuerpo también se adapta, es lo bonito del organismo humano, que se puede adaptar. ¿Cuánto más tarde o cuantos más años tenga es peor? No, no es que sea peor, solo que te va a costar más. Si has pasado esos 30 años frente al ordenador con los hombros caídos, la espalda encorvada, la caja torácica ocluida, cerrada, pues te va a costar trabajo. Si un chaval de 20 años en 2 o 3 meses notará que se siente de maravilla, una persona de 50 o de 60 años pues igual tiene que estar uno, dos o tres años para notar qué ha cambiado, pero pasa y yo tengo casos que prueban que claramente es posible.

¿Cuál es la diferencia entre optimizar la capacidad pulmonar y bajar la frecuencia respiratoria o tenerla así? Pues muy sencillo: es que afecta a todos los demás sistemas, primero al sistema nervioso, después al sistema cardiovascular. Y de ahí a los demás

–¿También es el yoga para todas las condiciones físicas?

–Exacto. Lo bonito del yoga es que hay para todos los gustos y colores. Nosotros somos fieles a las enseñanzas del maestro Iyengar, que hizo mucho en el siglo XX por la práctica del yoga, y una de las cosas que inventó, pero no es que lo inventase sino que simplemente se fue dando cuenta, y es que tenemos diferencias personales. Todos tenemos diferencias personales: hernias, artrosis, EPOC, cáncer o haberlo sufrido, haber pasado operaciones quirúrgicas severas etc. Entonces una de las especializaciones que tenemos es utilizar soportes, ayudas como pueden ser una silla, una manta o una cuerda, que te pueden ayudar muchísimo si tienes lesiones para poder practicar las posturas de yoga, las asanas, a un nivel que se adapte a tu condición. Por eso es para todas las edades y para todas las condiciones, lo que pasa es que hay que trabajar con precisión, técnica y una buena ejecución para que todos se puedan beneficiar de esta maravillosa joya que es el yoga.