El Concello de Ponte Caldelas incrementará en el presupuesto de 2022 el presupuesto del Servicio de Axuda no Fogar (SAF), destinado a mayores dependientes del municipio. Esta iniciativa ronda los 16 euros por hora en Ponte Caldelas, que en los últimos ha duplicado los fondos para este servicios, al pasar de 122.000 euros en 2015 a 265.000 euros en 2021 “y que se elevará en 2022. Aunque es un enorme gasto que asumimos y que no nos corresponde, el bienestar de nuestros mayores y dependientes no tiene precio”, asegura el alcalde de Ponte Caldelas, Andrés Díaz.