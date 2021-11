Humor, retranca e moita diversión son os ingredientes do ciclo “Risadas contadas”, no programa “Anota Cultura!” de Poio, organizado pola Concellería de Cultura. Os espectáculos e monólogos darán comezo este venres 5 de novembro, a partires das 21.00 horas, no Centro Cultural Xaime Illa de Raxó. As sesións iranse desenvolvendo todos os venres, á mesma hora, ata o vindeiro 10 de decembro. A entrada será gratuíta, se ben as persoas interesadas en asistir deberán anotarse previamente enviando os seus datos a anotaculturapoio@gmail.com.

Faia Díaz e Velo Rilo serán as encargadas de inaugurar este novo ciclo cunha adaptación da obra ‘”patacón, por unha peseta”. A través de voz narrada e cantada, os asistentes gozará dunha historia na que non faltarán referencias á escenas cotiás dos tempos dos nosos devanceiros, contadas con tenrura e moito humor. Lois Pérez, Isabel Risco, Pedro Brandariz e Sergio Pazos completan o cartel de “Risadas Contadas”. A Concellería de Cultura ofrece toda a información necesaria sobre esta iniciativa e o resto do programa “Anota Cultura!” a través dos seus perfiles oficiais nas redes sociais (Poio Cultura).