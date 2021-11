“Hasta que asumes que tienes un problema y no te autodiagnosticas no puedes solucionarlo”. La “coach” Marta Szczepaniak, de la empresa Fuera de Caja, estará al frente del taller “Criar felices” para gestión del estrés que la Concellería de Benestar Social de Pontevedra ofrece a madres y padres de niños de cero a seis años. Sobre las claves de este curso y los principales problemas con los que se encuentran las familias ha hablado con FARO: “queremos acoger en el taller a cualquier persona que se vea sobrepasada con los niños en casa”.

– Fuera de Caja se centra especialmente en temas de mujer, ¿cuáles son los motivos que les han llevado a ello?

– Hay una necesidad tremenda porque el tema de la maternidad es algo que nos toca muy de cerca y que necesita ese apoyo. En las empresas todo lo relacionado con el “coaching” les es más fácil, en todos los sentidos, incluso para la formación de equipos, pero a las mujeres muchas veces no les llega esa información.

– “Criar felices” va dedicado tanto a madres como a padres...

– Sí, porque aunque principalmente es algo que recae en las mujeres, estamos pujando por la igualdad. Hay nuevos modelos de familia donde hay padres criando a los hijos y llevan el peso de la crianza. También hay padres solteros, otras familias donde los abuelos lo asumen y se ven sobrepasados... Hay partes muy femeninas, porque vamos a abordar cuestiones como la crisis de identidad que sufren las mujeres al dar a luz. En todo caso, queremos acoger en este taller a cualquier persona que se vea sobrepasada con los niños en casa.

– ¿De quién partió la idea de poner este curso en marcha?

– Yo se lo propuse a la Concellería de Benestar Social porque soy “coach” y mamá de dos niños pequeños. Sé que en la pandemia muchas mujeres sentimos que nos quedamos de lado porque no había matronas ni clases postparto, etc... El problema es que aunque una madre esté muy mal por el cuidado y crianza de sus hijos parece como si no tuviera derecho a estarlo. Hay madres que lo han superado como heroínas y parece que otras no tienen derecho a quejarse de no dar abasto. No se plantean pedir ayuda porque, por ejemplo, consideran no deben hacerlo porque no han tenido depresión postparto. No hay que tener depresión para buscar ayuda.

Somos madres porque queremos, pero el estrés puede contigo y puedes acabar en depresión

– ¿Cuáles suelen ser las causas principales de este ‘colapso’ de las madres y padres? ¿La conciliación?

– Hay muchos problemas de conciliación. Cuando tuvimos que trabajar en casa, con los niños durante la pandemia, se suponía que iba a ser más fácil, pero no lo fue. También están las exigencias que nos ponemos nosotros mismos. No se puede ser una mamá perfecta de Instagram, con los niños perfectos, bien vestidos y tú no saber ni cómo te llamas cuando llega la noche (risas). No nos permitimos hablar de ello, compartir y hacerlo más llevadero. Además, está el trabajo invisible, como, por ejemplo, cuando se produce el inicio del cole: libros, comedor, vacunas... ¿Quién lleva el control mental de que no se olvide nada? Es una carga muy estresante. La persona que lo lleva en casa, sea mujer u hombre, no pide ayuda y ni siquiera se lo plantea.

– ¿Este tipo de situaciones también se dan en las madres o padres que no trabajan fuera del hogar?

–Sí, porque cuando tú eres madre siempre tienes la presión de ser la mamá perfecta, lo cual implica no cometer errores.

– ¿Cuáles son las claves para orientar a estas madres y padres?

– Es fundamental entender qué te está pasando. Hasta que asumes que tienes un problema y no te autodiagnosticas no puedes solucionarlo. Este autoconocimiento, que después te lleva al autocuidado, es fundamental. Daremos herramientas prácticas para el gestión de las emociones y adaptadas a cada persona. Este no es un curso teórico, sino un taller práctico donde haremos meditación, ejercicios de respiración y alguna visualización, para que tengan esas herramientas de las que echar mano cuando las necesitan. Lo que diferenciará este programa es que no queremos que sea solo formación, sino un grupo de apoyo. Es fundamental ver que no eres la única a la que le pasa, sino que hay otras personas que también están pasando por ello. Lo hablaremos entre todos y nadie va a ser juzgado, sino que hablará libremente.

“Una madre o padre estresado lo proyecta en sus hijos”

– Una de las principales angustias de las mamás y papás es hacer que el día dure más de 24 horas...

– (Risas) Efectivamente, la clave está en saber qué es realmente importante y priorizar, así como soltar el control, pedir ayuda y delegar. Es fundamental dejar pasar algunas cosas, porque no pasa nada. En el taller trabajaremos en aquellas cuestiones que generan estrés para poder organizar mejor el tiempo del que se dispone.

– ¿Qué hacer en caso de recaídas?

– Queremos que sigan en contacto con su grupo de apoyo, creado en el taller, porque las herramientas estarán ahí. Por eso es tan importante que se sientan libres y puedan recurrir a sus compañeros y se puedan apoyar.

– ¿Por qué el curso está pensado para familias con niños de cero a seis años? El resto también están estresadas...

– Sí lo están, pero los problemas suelen ser comunes en determinadas franjas de edad. Las madres y padres de adolescentes, por ejemplo, afrontan otro tipo de problemas, como los de comunicación. Hemos querido centrarnos en los de cero a seis porque son los que tienen más dependencia de sus padres y madres. Eso no quiere decir que los adolescentes no generen problemas, pero son de otro tipo.

– En varias ocasiones mujeres famosas, desde actrices a escritoras, han reconocido que ser madre no es tan idílico como creían e incluso han confesado su arrepentimiento. ¿Por qué la sociedad les critica tanto por confesar un sentimiento tan legítimo?

– Nosotras queremos a nuestros hijos, pero a veces la situación te sobrepasa. Si además no tienes herramientas para salir del pozo se hace muy difícil sobrellevarlo. Antiguamente las mujeres eran madres por compromiso social, pero la sociedad ya ha avanzado en este punto. Somos madres porque queremos, pero el estrés puede contigo y puedes acabar en depresión. Por eso este programa busca que aprendamos a querernos, a cuidarnos y a gestionar esas emociones para vivir felices y centrarnos en esos momentos que de verdad importan.

– ¿De qué manera se transmite a los niños el estrés adulto?

– Ese es precisamente uno de los motivos por los que ha nacido este taller, porque una madre o un padre estresado lo proyecta en sus hijos. Aprenden malos comportamientos emocionales y no saben gestionar bien las emociones. Es fundamental que nos cuidemos a nosotros para poder cuidar a los niños.