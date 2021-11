Finaliza la regularización de los vados municipales con más de 1.000 instalados

El Concello de Pontevedra ha finalizado el proceso de regularización de los vados municipales. En este período que abarcó desde febrero de 2018 hasta octubre de 2021, el departamento de Disciplina Urbanística del Concello entregó 1.002 placas de vados con el pertinente número de licencia y tiene pendiente de resolver en los próximos días 83 expedientes más. A modo de curiosidad, la placa número 1.000 se entregó al cementerio de San Amaro.

En febrero de 2018, el Concello había comprado 1.400 placas de vados que durante todo este período está entregando de forma gratuita entre las comunidades de vecinos y vecinas y los particulares. A día de hoy, además de los 1.002 vados entregados y de los 83 expedientes pendientes de concluir, están requeridos 250 particulares y comunidades que aún no presentaron documentación ninguna en la administración local.

También existe una bolsa de unos cien casos en los que fue imposible iniciar expediente por diversas deficiencias (de localización, de dirección...).

A día de hoy, el Concello considera el proceso concluso pero sigue instando a todas aquellas personas que no tengan regularizado el vado de su domicilio a que se dirijan a las oficinas de Disciplina Urbanística, situadas en la calle Ferreiros, para tramitarlo. Por lo de pronto, la placa del vado oficial solo se puede solicitar en el Concello de Pontevedra que seguirá entregándola gratuitamente hasta el fin de las existencias.

Cuando el Concello inició la regularización de los vados municipales existía una casuística muy variada: vados con licencia pero que no pagaban, otros que pagaban pero que no tenían autorización e incluso que ni pagaban ni tenían autorización pero sí tenían puesta una señal de vado. En total eran 1.830 expedientes, algunos duplicados e incluso triplicados.

Con la aprobación el año pasado de la Mobilidade Amable, se estableció una moratoria para la resolución de todos los procedimientos de un año.

Desde el pasado 23 de octubre, no tener un vado actualizado según la normativa tendrá una serie de consecuencias para los propietarios. En primer lugar, los vehículos que ocupen estos vados no serán retirados e incluso podrán ser iniciados procesos sancionadores por tener un vado no normativo o tener una sinaléctica inadecuada. Por lo tanto, el Concello solicita a tofos los vecinos y vecinas que tengan una señalización antigua que procedan a retirarla.