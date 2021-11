Los diputados provinciales del Partido Popular, Javier Tourís, Paz Lago, Alejandro Lorenzo y Elena Estévez, respaldaron la protesta de los vecinos de Barro afectados por las obras de la Plaza de San Amaro.

“Para Carmela Silva estas obras están niqueladas, así lo afirmó en el pleno cuando le preguntaron por que no atendía las reclamaciones de los vecinos”, denuncia el diputado Javier Tourís, que añade que “la presidenta debería dignarse a cruzar Rande en algún momento y preocuparse por cómo están las cosas en los ayuntamientos pequeños de la provincia”.

En este sentido destacó el abandono del gobierno provincial al rural de la provincia. “Parece que solo existen Vigo y Pontevedra, con más de 50 millones de euros en convenios, mientras al resto llegan las migajas y el abandono”, lamentó.

Caminar sin arcenes

“Estos vecinos no pueden ni acceder a sus casas, hay tierra acumulada, las obras no están señalizadas, y hay restricciones de tráfico y un grave riesgo para los escolares que tienen que coger el autobús a un kilómetro de la parada, con escasa iluminación y por una carretera en la que no hay arcenes”, afirmó Tourís.

“Lo mínimo que puede hacer Carmela Silva es dar la cara y escuchar sus quejas, no mofarse de ellas en el pleno”, concluyó.