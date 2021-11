El CHOP mantiene cerradas 33 camas de Medicina Interna pese al fin del verano

Los trabajadores del Complexo Hospitalario de Pontevedra, CHOP, denuncian que los pacientes que corresponden a este servicio “son repartidos por otros, como el de Cardiología”. Y es en este punto en el que centran sus críticas, ya que recuerdan que el personal de cada servicio está especializado en su área, lo que permite ofrecer una calidad asistencial más adecuada para cada enfermo.

Las camas de Medicina Interna son casi la mitad del total, 67, que la gerencia decidió cerrar en verano en base a su programa de reorganización de recursos por las vacaciones. El otro servicio que aporta un número importante de plazas es el de Traumatología Impar, con casi una treintena. Completaron la cifra total del cierre las habituales seis de Lactantes.

Desde la gerencia del área sanitaria siempre se asegura que el hecho de que un número determinado de camas esté cerrado no significa que no se puedan utilizar siempre que sea necesario, ya que se suponen disponibles, pero este argumento no convence a los trabajadores del Hospital Provincial, que denuncian la precariedad de la sanidad pública, tanto en personal como en medios.