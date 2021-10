La junta directiva de la agrupación local de Ciudadanos Pontevedra ha presentado la dimisión con carácter inmediato y anuncia su baja en las filas del partido en los próximos días.

“Esta decisión no ha sido tomada a la ligera, sino que ha sido parte de una meditación y consenso de amplio espectro que nos ha llevado infinidad de tiempo”, expone Carlos Fontán, ex coordinador de Cs Pontevedra. “Consideramos que la actual dirección del partido mantiene un inmovilismo dialéctico y evita rodearse de personas críticas que den un punto de vista diferente en diferentes situaciones”, expone, entre otras razones. Dimiten todos los integrantes de la directiva de la agrupación de Pontevedra: Silvia Villaverde, Mónica Garrido, Juan Baquero, Pedro Estévez y Carlos Fontán. “Ninguno de nosotros cobra por estar en Ciudadanos, pero nos hemos ido de empresas, hemos cerrado negocios, hemos terminado relaciones, porque no había ilusión. Y la nuestra se ha acabado aquí”.