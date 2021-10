Trabajadores de la planta de Ence en Lourizán han cortado el tráfico en la autovía de Marín en una movilización convocada por el comité de empresa de la fábrica para reclamar a la compañía y a las administraciones “garantías” en la conservación de los puestos de trabajos ante las sentencias que amenazan la continuidad del complejo a orillas de la ría de Pontevedra.

Tras concentrarse a las puertas de la fábrica a primera hora de la mañana, poco después de las 10.00 horas los trabajadores han acudido a la autovía, donde plantaron fuego a unos neumáticos y se concentraron en la calzada para interrumpir la circulación.

Agentes de la Policía tomaron posiciones en las inmediaciones desde primeras horas de la mañana, al tiempo que se advertía a los conductores en los extremos de la autovía.

Esta movilización, convocada por el comité de fábrica, no cuenta con el respaldo de otros representantes de la plantilla, entre ellos el comité de oficinas y trabajadores de empresas auxiliares, respaldados por CC OO. Este sector considera que la protesta se ha convocado “unilateralmente” y no comparten otra postura que mantener a Ence en Lourizán, por lo que no quieren que se plantee un hipotético traslado que defiende el Gobierno central pero rechaza la compañía.

Desde el comité de fábrica se apuntaba en esta concentración que “reclamamos a la Xunta, el estado y la empresa que se sienten a hablar de la viabilidad para los puestos de trabajo. Ahora mismo, la mesa de diálogo está totalmente paralizada y no tenemos nada encima de la mesa. Si el Tribunal Supremo no admite a trámite los recursos (contra las sentencias de la Audiencia Nacional que anulan la prórroga de la concesión de Costas) estaremos cerrados y eso es lo que no queremos”.