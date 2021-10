Todos los viernes por la tarde, de 17.00 a 19.00 horas, la Casa Rosada acoge una iniciativa que va mucho más allá de ser un simple taller artesanal. Se trata de “Tecedoras de Palabras”, actividad que impulsa la Concellería de Benestar Social, cuya responsable, Rosa Fernández, apunta que son varios los objetivos que se pretenden conseguir con la realización de estas sesiones, que son semanales y totalmente gratuitas. “Non só se trata de realizar labores e traballos con teas e fíos, senón tamén de socializar e de axudar ás persoas a recuperarse da carga mental que, para moitas delas, supuxo a pandemia da COVID-19, especialmente no que aos meses do confinamento se refiere”, indica. Fernández González confirma que aún quedan vacantes para poder formar parte de este particular grupo de “tertulia y creación”. Las personas interesadas en registrarse pueden hacerlo llamando al número de teléfono 986872401.