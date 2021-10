A Concellería de Igualdade está a ultimar a programación que se desenvolverá ao longo do mes de novembro para conmemorar o 25-N, Día Internacional da Eliminación da Violencia contra a Muller. A edil responsable do departamento, Silvia Díaz, presidiu este pasado mércores o Consello Municipal da Muller, e explicou que logo da edición de 2020, na que foi preciso adaptar as citas ás restricións aplicadas pola situación sanitaria provocada pola pandemia da COVID, este ano o programa recupera algunha das súas citas máis emblemáticas, como a Andaina Paso a Paso Libres de Violencia de Xénero, que acadará a súa terceira edición. Será o domingo 28 de novembro, ás 10.30 horas, con saída desde o Bosque das Mulleres de Lourido, e final na Praza da Chousa de Combarro, onde se procederá á lectura do manifesto.