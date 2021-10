Jubilación sí, pero en función del perro

El anteproyecto de la Ley Protección y Derechos de los Animales presentado por el Gobierno central ha suscitado diferentes reacciones entre las partes implicadas. En el caso de los criadores de mastines y ganaderos, por ejemplo, el hecho de que el borrador del texto contemple la opción de “jubilar” a estos canes a partir de los 7 años ha sentado como un jarro de agua fría y es una medida que las protectoras de la ciudad de Pontevedra tampoco consideran adecuada.

La presidenta de la protectora municipal de Os Palleiros, Gloria Cubas, comenta que “un perro de más de siete años puede estar en perfectas condiciones, dependerá del tipo de vida que lleve, que a lo mejor ese tipo de perro para ese tipo de trabajos no puede aguantar más al llegar a una determinada edad, pero aquí la cuestión es lo que hacen después con ellos tras jubilarlos, lo mismo que pasa con los perros de caza”.

Para Gloria Cubas lo ideal sería que “si estos perros tienen las condiciones de salud adecuadas para continuar desarrollando ese trabajo, no veo ningún inconveniente en que lo hagan”, señala.

Todo lo que sea vigilar y cumplir los derechos de los animales nos parece positivo

Con respecto al resto de medidas contempladas en el nuevo borrador presentado por el Gobierno central, la presidenta de la protectora de Os Palleiros considera que “todo lo que sea vigilar y cumplir los derechos de los animales nos parece positivo, como que si se tiene un macho y una hembra, uno de los dos sexos tenga que estar esterilizado, o que se tenga que disponer el carné de criador obligatorio, así como la reforma de la ley sobre el cuidado de perros considerados potencialmente peligrosos, nos parece estupendo, puesto que, en este último caso, con una correcta educación pueden convivir con otros perros y personas sin problema ninguno”.

Gloria Cubas apunta que la nueva ley favorecerá a las protectoras en el sentido de que “a partir de su aprobación estará más vigilada la cría de animales, pero con respecto a que no se pueda dejar el animal más de 24 horas solo, hay que ser consciente de que en Galicia hay mucho “perro alarma”, es decir, gente que los tiene en las fincas como perros guardianes y los cuidan, pero que no están todo el día con ellos. Es otra mentalidad, y a lo mejor nos puede perjudicar que a estas personas las multen y acaben deshaciéndose de ellos abandonándolos o trayéndolos a las protectoras. En este sentido nos podría perjudicar, ahora bien, si es por vagancia y no los cuidan, evidentemente que los multen”.

Difícil aplicación

Claudia Ramos es la presidenta de otra de las protectoras de la ciudad, Ohana, y al igual que Gloria Cubas coincide en que “poner una edad de jubilación es muy relativo, porque a lo mejor hay perros que no aguantan esos siete años, y más los mastines, que son propensos a sufrir displasia o artritis, o al contrario, que llegan a los diez años y están en perfectas condiciones”, a lo que añade que “también se tendría que entrar a valorar en qué condiciones está el animal y el trabajo que realiza. Cada perro es un caso distinto, meterlos en un mismo saco no es acertado”.

Por otra parte, Ramos hace referencia a que “los perros que trabajan con la Policía, cuando los jubilan, se les busca una familia a través de un proceso de adopción segura. Pero en el caso de los mastines o de los perros de caza, sería fundamental crear un organismo que controle esas jubilaciones”.

Asimismo, en su opinión, la nueva normativa “está muy bien”, pero cree que lo más importante “es que se cumpla”. En este sentido, Claudia indica que, “a día de hoy, hay leyes como la del microchip que en la práctica no se cumple. También pasa que la venta o cría ilegal están prohibidas, pero Milanuncios está lleno de anuncios de este tipo. Es por esto que creo que la aplicación de la ley será difícil, tendrían que estar muy encima”.