El Concello de Poio registra un período medio de pago a proveedores inferior a 23 días durante los tres primeros trimestres del año. Así lo confirmó el concelleiro de Economía e Facenda, Xulio Barreiro, durante el Pleno ordinario celebrado ayer, en el que dio cuenta de que la media correspondiente al tercer trimestre se mantiene por debajo de los 30 días que establece la normativa actual.

La administración municipal presenta unos números sensiblemente mejores a los de años anteriores en este apartado. Tanto es así que en el primer trimestre de 2020 el período medio de pago estaba en 52,41 días, lo que quiere decir que la bajada es de más del 57%. “Hai que ter en conta que en 2020 a tramitación no pago de facturas viuse moi afectada, ao igual co resto da xestión administrativa, polo confinamento e a pandemia da COVID-19”, recordó Barreiro que, en todo caso, destacó que estis registros son los más positivos del último lustro, lo que refleja “a capacidade de xestión e axilidade do Concello á hora de facer fronte aos pagos de servizos contratados”.

Al Pleno también se llevaron modificaciones presupuestarias que facilitarán la realización de diferentes proyectos.