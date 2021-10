Los médicos de urgencias no hospitalarias del área logran una reunión con la gerencia

Los trabajadores de urgencias extrahospitalarias de los Puntos de Atención Continuada (PAC) del área sanitaria de Pontevedra y O Salnés, la mayoría médicos, volvieron a concentrarse ayer para reclamar unas “condiciones de trabajo dignas”. Una protesta que se repite una semana después de una primera, celebrada, como la de ayer, también ante la entrada del Hospital Provincial. Denuncian que la gerencia del área les obliga a trabajar sin los descansos mínimos de 12 horas entre turnos, sin respetar las guardias y que en algunos casos “no permite ni siquiera tener un fin de semana libre al mes”. “Tampoco se cumple el que los calendarios sean consensuados, tengan una cadencia y sean equitativos”, afirman.

Ambas concentraciones han conseguido al menos un primer paso en las negociaciones con la dirección, ya que los trabajadores pedían una reunión conjunta de los nueve representantes de los PAC del área con la gerencia y por fin se les ha convocado, a través del departamento de Recursos Humanos del CHOP, a un encuentro próximo con la doctora Sonia Fernández-Arruty, directora asistencial.

Queremos desempeñar nuestro trabajo en condiciones de seguridad y con los recursos necesarios para que la calidad de la asistencia sea lo más óptima posible

José Pardavila, médico del PAC de A Parda, resumió los fines de las protestas del colectivo: “reclamar condiciones de trabajo dignas, previsión en la jornada laboral y el respeto de nuestro directivos”.

“Queremos desempeñar nuestro trabajo en condiciones de seguridad y con los recursos necesarios para que la calidad de la asistencia sea lo más óptima posible. Llevamos más de un mes esperando por esta reunión que hemos solicitado, tanto a la directora asistencial, como a la dirección médica, la de recursos humanos y la gerencia, y no fue hasta ayer (por el lunes), el día antes de esta concentración, hasta que no se nos habla de la posibilidad de celebrarla, previsiblemente esta semana, pero todavía no hay nada acordado”, explicó el facultativo, que anunció que, en todo caso, no se descartan nuevas movilizaciones.

Los médicos de los PAC aseguran que los últimos calendarios que se les han entregado incumplen el acuerdo de trabajo de 2008 y acusan a la gerencia de emplear el uso de la obligatoriedad para coberturas “no imprevistas”, como vacaciones o bajas de otros profesionales, “demostrando la falta de organización, gestión y previsión”. También lamentan la falta de fidelización de los médicos residentes e informan de que de los últimos 13 ya solo quedan tres.