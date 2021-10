Las floristerías “renacen” con el Día de Todos los Santos

En menos de una semana se celebrarán las festividades de Todos los Santos y de Difuntos y, como suele ser habitual, muchas familias visitan las tumbas de los seres queridos y los conmemoran llevando al cementerio en el que reposan centros o coronas de flores como muestra de afecto y recuerdo.

Después de que el año pasado muchos encargos se vieran truncados ante el anuncio de los cierres perimetrales, pues mucha gente no sabía si finalmente se podría desplazar a los camposantos en los que tenían a sus familiares al residir en localidades diferentes, las floristerías de Pontevedra por fin parecen recuperar una de las tradiciones más arraigadas y que mayores beneficios reportan al sector.

Juan Martínez es propietario de la Floristería Peregrina 2, uno de los establecimientos más veteranos de la ciudad con 36 años de experiencia. Tras las pérdidas registradas el año pasado, Martínez explica que “esta campaña está siendo muy buena, volvimos a las cifras del año 2019, incluso me atrevería a decir que las superamos. La gente tiene ganas de ofrecer ese detalle a sus seres queridos y nosotros estamos teniendo muchos encargos e intentamos dar lo mejor de nosotros mismos”.

La gente llega con presupuestos amplios

El responsable de esta floristería pontevedresa afirma que “nos está pasando que este año la gente llega con un presupuesto amplio, a pesar de que haya subido la luz, el combustible y de todo lo mal que se ha pasado”.

En este sentido, Juan Martínez señala que “el año las ventas parecía que iban bien, pero en el último momento, con el anuncio de las nuevas medidas, se paró de golpe y a última hora hubo muchas anulaciones de encargos. Realmente tuvimos pérdidas, por eso que este año parece que la gente se está involucrando y quiere ayudar de alguna forma, la gente está respondiendo bien y poco a poco parece que el sector de la flor se va recuperando”.

Más encargos telefónicos

A diferencia de las sensaciones de Juan Martínez, la propietaria de Las Flores de Raquel, Raquel Antón Ucha, asegura que apenas ha detectado diferencia entre la campaña del 2020 y la de este año. Así, esta florista pontevedresa apunta que “lo cierto es que yo el año pasado trabajé muchísimo más de lo que esperaba, seguramente por la situación de mi floristería cerca del cementerio de San Mauro, y este año sí que parece que la gente tiende más a hacer los encargos por teléfono y no tanto presencial, pero en cuanto a volumen de trabajo podemos decir que está siendo realmente una buena campaña”, destaca Raquel Antón.

Al igual que el dueño de Floristería Peregrina 2, la responsable de Las Flores de Raquel también afirma que en su negocio ya se están constatando la tan ansiada recuperación y vuelta a la normalidad.

Estamos recibiendo más encargos de los que realmente podemos asumir

Otro de los establecimientos de Pontevedra que estos días ya nota el ajetreo que suele suponer la proximidad de la festividad de Todos los Santos y del Día de Difuntos es la Floristería Bambú, en la que su propietaria, Olga Bugallo, asegura estar recibiendo “más encargos y más trabajo del que realmente puedo asumir”, indica.

En su caso, Bugallo cuenta que en comparación con el año pasado, “más o menos en esta campaña estamos teniendo el mismo volumen de trabajo, ni más ni menos”, aunque en relación con el anuncio de los cierres perimetrales a finales de octubre de 2020 con motivo de la evolución de la pandemia del COVID sí apunta que “mucha gente empezó a llamar para preguntar si podía recoger los encargos antes de la fecha que se le había dicho, pero claro, todavía era pronto y muchos estaban sin hacer”.

Es por esto que las expectativas para este año, en relación a esta cuestión, son mucho más buenas que en 2020. De hecho, la responsable de Floristería Bambú dice que tendrá que trabajar hasta el propio lunes, día 1 de noviembre, para poder dar salida a todos los encargos que tiene que despachar y que, a día de hoy, ya no asumirá más “porque ya no doy para más”.

Un balón de oxígeno

El hecho de que la campaña del Día de Todos los Santos esté siendo tan buena supone un balón de oxígeno para muchos de estos establecimientos que, al igual que Floristería Bambú, ha sufrido las consecuencias de la pandemia con un descenso del volumen de trabajo durante el resto del año.

En este sentido, Olga Bugallo hace referencia a las celebraciones de las bodas y explica que “ya no son como antes, porque la gente se mide más y controla más los gastos, además de que no se están celebrando igual que antes”. Así, la responsable de Floristería Bambú comenta que “antes tenía bodas todas las semanas y ahora no paso de una o dos al mes, el sector no está aún al 100%”, pero con respecto a la campaña de Todos los Santos mantiene las esperanzas.

Maribel Loló es otra de las floristas de la ciudad de Pontevedra que en esta época ya apura los encargos para las festividades próximas y afirma que en comparación con el año pasado, “este año la gente parece que se está animando mucho, pero también es cierto que muchas personas lo dejan para al final. Están respondiendo bien y las tradiciones continúan manteniéndose”.

Asimismo, Maribel Loló, cuya floristería lleva su nombre, afirma que el haber vuelto a una relativa normalidad también contribuye a esta buena respuesta y señala que “la gente a estas alturas quiere color y flores frescas”.