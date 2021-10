Los vecinos de la comarca ya tienen su vista puesta en el próximo fin de semana, cuando se celebra la festividad de Todos los Santos y se multiplican las visitas a los cementerios. Muchos concellos realizan tareas de limpieza y acondicionamiento de sus camposantos, como ocurre en Marín y Poio.

En el caso de Marín, el Concello ha publicado un bando con el objetivo de indicar las pautas de comportamiento que deben ser cumplidas y respetadas por todos. Entre otras normas, se decreta que los dueños de los panteones deben limpiar los terrenos, tumbas y nichos y proceder a pintar aquellos que lo necesiten para cumplir con las condiciones estéticas y armonización con otros panteones. Es necesario, antes de realizar la acción, avisar al personal del cementerio.

Las acciones que no requieren autorización previa (cuando se actúa sobre un inmueble protegido) son las de limpieza y retirada de polvo o residuos, siempre que no se requieran medios auxiliares que puedan comprometer la integridad del soporte. No obstante, se prohíbe el chorreado de piedra expuesta y en el caso de chorro de agua a presión se requerirá autorización de la Consellería de Cultura.

En cuanto a horarios, los días 31 y 1 se ampliarán de 8.00 a 20.00 horas. Dentro de los cementerios municipales se debe mantener en todo momento un adecuado respeto por los demás usuarios y visitantes.

Por otro lado, el dispositivo de seguridad y control de accesos será similar a otros años, dado que no existen restricciones específicas para este día en materia sanitaria, además de las comunes a otras situaciones, como el uso de la mascarilla cuando es necesario o el mantenimiento de la distancia interpersonal.

Por su parte, en Poio, operarios municipales trabajan desde hace varios días en la puesta a punto de los cementerios. La concejala de Servizos Municipais, Chelo Besada, recuerda que, si bien las labores en el cementerio municipal se realizan de forma regular durante todo el año, es común que en los días previos a esta fecha tan especial, cuando muchas personas acuden a los cementerios para recordar a sus seres queridos y familiares fallecidos, estos trabajos aumenten.

Jardinería

Así, desde la semana pasada en el cementerio de San Xoán se procede a la limpieza interior de las dependencias, que son de titularidad del Concello. Además, también se realizan tareas de jardinería, mantenimiento de la instalación eléctrica y reparación de la iluminación.

En cuanto a los cementerios gestionados por comisiones parroquiales, la administración municipal realiza trabajos de limpieza en los accesos. Además, la empresa responsable de la gestión de residuos en Poio, Valoriza, procederá a reforzar la dotación de contenedores de basura con motivo de esta fecha.

Por otro lado, el Concello también recuerda que se habilitarán los dispositivos habituales para garantizar la fluidez del tráfico en los accesos. Así lo anunciaron ayer la concejala de Seguridade Cidadá, Marga Caldas, y el titular del área de Sanidade, Xosé Luís Martínez, quienes también quisieron enviar un mensaje de prudencia a los vecinos, en cuanto al cumplimiento de las medidas de seguridad frente al COVID. “Vimos de entrar nunha nova normalidade que permite que practicamente este día volva a celebrarse de xeito similar a de anos previos á pandemia, pero non podemos baixar a garda”, señala los ediles del gobierno local, que piden el uso de una mascarilla cuando no se pueda mantener una distancia de 1,5 metros entre personas no convivientes, además de intentar evitar aglomeraciones.