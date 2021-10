Con una última jornada dedicada a abordar las antiguas necesidades y los nuevos retos de la seguridad y digitalización en la gestión de las carreteras del siglo XXI concluyó ayer el XXV Congreso Vyodeal, el Symposium Nacional de Vías y Obras de la Administración Local que se celebró en el Pazo Provincial de Pontevedra y que ha servido, como destacó la presidenta de la Diputación, Carmela Silva, para “amosar que o mundo local non só o está a facer, senón que ten proxectos para o corto, medio e longo prazo; convertémonos nos grandes innovadores e innovadoras”. La presidenta, junto al vicepresidente, César Mosquera; el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, y el presidente de la Asociación Española de la Carretera, Juan Francisco Lazcano, clausuró el encuentro, organizado por la Asociación en colaboración con la Diputación.

Carmela Silva subrayó la trascendencia de la cita que reunió en los dos últimas días en el Pazo Provincial a la secretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Isabel Pardo de Vera, así como a destacados representantes de la Dirección General de Tráfico, diputaciones, cabildos y universidades. La presidenta recalcó que el simposio puso de relevo las buenas prácticas que se están haciendo en el terreno de la movilidad sostenible y amable “en todo o territorio, o que ten un gran valor”, y le confirmó al presidente de la Asociación que “haberá cuarto congreso en Pontevedra, porque imos seguir a transformar a provincia e teremos moitas cousas máis que contar”. En este sentido, indicó que el simposio pone de nuevo de relevo el modelo de la Diputación, “ algo estaremos a facer ben para que se nos tome como referencia”, y abogó por retomar también el congreso iberoamericano en el que la institución provincial había participado en Lima.

Carmela Silva insistió en que el “cambio de paradigma” a la hora de abordar a las infraestructuras públicas que tenga en cuenta la perspectiva medioambiental, la conectividad, la puesta de las personas en el centro y la innovación “non se vai poder facer sen o mundo local”. “Porque todo ocorre no territorio onde as persoas vivimos e é necesario retomar un concepto vital, o de que o humanismo ten que ser o paraugas que cubra todas as nosas decisións –destacó–. E o mundo local ten moito que aportar, compartir, reflexionar, debater e reclamar. Ten que reclamar que o resto das administracións nos escoiten, teñan en conta todo o que sabemos, porque xestionamos no día a día das reclamacións que fai a cidadanía. Por iso son tan importantes estes congresos que nos permiten poñer en común o noso know how”.

A lo largo del Congreso se abordaron cuestiones como la recuperación del espacio público, los retos de futuro en la gestión de redes viarias o la gestión de desastres naturales en carreteras locales, en especial el caso del volcán de la isla de La Palma. A este respecto, Carmela Silva ofreció la solidaridad y “todo o apoio que puidésemos dar” y destacó el hecho de que en el congreso se analizaran no solo las buenas prácticas que se están haciendo, sino también los retos de futuro “con propostas xa enriba da mesa” en las que también se integró la perspectiva y mirada de las mujeres.