"Esta terceira sentenza dificulta máis aínda o éxito dos recursos presentados por Ence, que entendemos que o Tribunal Supremo debería inadmitir. Cremos que a sentenza definitiva irá nunha liña semellante a estas, porque está claro que non se pode lexitimizar a presenza de Ence en Lourizán, xa que contradi a Lei de Costas, co cal tan só queda, tal e como dixo o Goberno central, iniciar a demolición de Ence Lourizán, abríndose así un futuro para a ría de Pontevedra".

Estas fueron las palabras del presidente de la Asociación pola Defensa da Ría, APDR, Antón Masa, que compareció esta mañana en rueda de prensa para hacer un balance del fallo de la Audiencia Nacional al recurso presentado por el colectivo ecologista y que se hizo público en la jornada de ayer. Así, al igual que ocurrió el pasado mes de julio, la nueva sentencia dictada por el alto tribunal está en consonancia con las resoluciones emitidas en relación a los recursos presentados por el Concello de Pontevedra y Greenpeace, concluyendo que la prórroga a la pastera concedida por el Gobierno en funciones de Mariano Rajoy debe ser anulada.

Si bien la empresa puede presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, prolongando todavía más el proceso judicial, la APDR considera que a Ence le quedan como máximo dos años en Lourizán. Asimismo, Antón Masa indicó que en el momento en el que la Audiencia Nacional emita el fallo definitivo, Defensa da Ría pedirá la ejecución inmediata de la misma. En este sentido, Masa apuntó que "as sentenzas están para cumprirse; non nos vale iso de darlle un prazo á empresa para que busque solucións", a lo que añadió que "Ence xa tivo 33 anos para isto e non quixeron buscar alternativas, principalmente porque contou coa axuda do PP e da Xunta de Galicia".

Asimismo, el presidente de la APDR aclaró que "a nosa asociación nunca foi en contra dos traballadores e era a empresa a que tiña na súa man evitar a desaparición dos postos de traballo. Os traballadores orientaron mal a súa loita, pois decidiron seguir o ditado da empresa, cando era ela a que tiña que buscar solucións e non quixo. Equivocáronse sinalando ao Concello, á Diputación, ao Goberno central ou á APDR".

En relación a las alternativas que la dirección de la firma planteó hasta la fecha, el portavoz del colectivo ecologista señaló que "as solucións xurídicas que propoñen van tropezar sempre con que hai tres sentenzas xa e con que non se pode levar a cabo ningunha modificación da lei para tratar de burlar as decisións xudiciais".

Por su parte, la empresa ya ha confirmado que presentará un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, igual que ha hecho ya con los fallos a favor del Concello de Pontevedra y Greenpeace. Respecto a las declaraciones realizadas por el Ministerio para la Transición Ecológica, los responsables de Ence han preferido no pronunciarse.